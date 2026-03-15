  4. Гол Адейеми. Беспроигрышная серия Боруссии в Бундеслиге достигла 19 матчей
Германия
15 марта 2026, 11:29 | Обновлено 15 марта 2026, 11:31
Гол Адейеми. Беспроигрышная серия Боруссии в Бундеслиге достигла 19 матчей

В тех поединках, в которых Карим Адейеми забивал за «шмелей», Боруссия никогда не проигрывала

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Адейеми

Беспроигрышная серия дортмундской Боруссии в Бундеслиге в тех матчах, в которых Карим Адейеми отмечался забитыми голами, продолжилась до 19 поединков.

В матче 26-го тура чемпионата Германии сезона 2025/26 дортмундцы дома победили Аугсбург со счетом 2:0, а одним из голов в составе победителей отличился именно Адейеми.

В тех матчах Бундеслиги, в которых игрок забивал гол, дортмундская Боруссия не потерпела ни одного поражения: 17 побед и 2 ничьих.

В активе 24-летнего немца в этих матчах 22 забитых мяча.

Вспомним все игры «шмелей» в чемпионате Германии с голами Адейеми.

Матчи дортмундской Боруссии в Бундеслиге, в которых голом отмечался Карим Адейеми (19)

  • 2026: Боруссия Дортмунд – Аугсбург – 2:0 (гол)
  • 2026: Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули – 3:2 (гол)
  • 2025: Байер – Боруссия Дортмунд – 1:2 (гол)
  • 2025: Боруссия Дортмунд – Штутгарт – 3:3 (гол)
  • 2025: Майнц – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
  • 2025: Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 1:0 (гол)
  • 2025: Байер – Боруссия Дортмунд – 2:4 (гол)
  • 2025: Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 4:0 (дубль)
  • 2025: Фрайбург – Боруссия Дортмунд – 1:4 (гол)
  • 2025: Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
  • 2024: Боруссия Дортмунд – Хайденхайм – 4:2 (дубль)
  • 2024: Бавария – Боруссия Дортмунд –0:2 (гол)
  • 2024: Боруссия Дортмунд – Айнтрахт – 3:1 (гол)
  • 2024: Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
  • 2023: Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 6:0 (дубль)
  • 2023: Бохум – Боруссия Дортмунд – 1:1 (гол)
  • 2023: Боруссия Дортмунд – Герта – 4:1 (гол)
  • 2023: Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 5:1 (гол)
  • 2023: Байер – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
Сможет ли Бавария превзойти Барселону по количеству голов в сезоне?
Супергол со штрафного удара. Боруссия М переиграла Санкт-Паули в Бундеслиге
113 игроков топ-5 лиг забили больше чем Холанд в 2026 году во всех турнирах
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Волейбол | 14 марта 2026, 19:40 0
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии

Команда Валерия Тодуа отыгралась после поражения в первом сете

ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Футбол | 15 марта 2026, 04:55 8
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ

Шостак «порадовал» журналиста своим незнанием

Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двух легионеров
Футбол | 14.03.2026, 11:37
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двух легионеров
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двух легионеров
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Футбол | 15.03.2026, 07:59
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Источник: у Динамо есть человек, который решает больше, чем Игорь Суркис
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Футбол | 15.03.2026, 09:59
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Челси – Ньюкасл – 0:1. Борьба за выход в Лигу чемпионов. Видео гола и обзор
Популярные новости
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
Неудача Аонишики, Шиши остается в борьбе. Как прошел 7-й день Haru Basho
14.03.2026, 12:27 6
Другие виды
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
14.03.2026, 05:42 1
Бокс
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
14.03.2026, 06:00 11
Бокс
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
13.03.2026, 12:27 1
Футбол
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
13.03.2026, 19:07 18
Футбол
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 32
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
