Гол Адейеми. Беспроигрышная серия Боруссии в Бундеслиге достигла 19 матчей
В тех поединках, в которых Карим Адейеми забивал за «шмелей», Боруссия никогда не проигрывала
Беспроигрышная серия дортмундской Боруссии в Бундеслиге в тех матчах, в которых Карим Адейеми отмечался забитыми голами, продолжилась до 19 поединков.
В матче 26-го тура чемпионата Германии сезона 2025/26 дортмундцы дома победили Аугсбург со счетом 2:0, а одним из голов в составе победителей отличился именно Адейеми.
В тех матчах Бундеслиги, в которых игрок забивал гол, дортмундская Боруссия не потерпела ни одного поражения: 17 побед и 2 ничьих.
В активе 24-летнего немца в этих матчах 22 забитых мяча.
Вспомним все игры «шмелей» в чемпионате Германии с голами Адейеми.
Матчи дортмундской Боруссии в Бундеслиге, в которых голом отмечался Карим Адейеми (19)
- 2026: Боруссия Дортмунд – Аугсбург – 2:0 (гол)
- 2026: Боруссия Дортмунд – Санкт-Паули – 3:2 (гол)
- 2025: Байер – Боруссия Дортмунд – 1:2 (гол)
- 2025: Боруссия Дортмунд – Штутгарт – 3:3 (гол)
- 2025: Майнц – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
- 2025: Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 1:0 (гол)
- 2025: Байер – Боруссия Дортмунд – 2:4 (гол)
- 2025: Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 4:0 (дубль)
- 2025: Фрайбург – Боруссия Дортмунд – 1:4 (гол)
- 2025: Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
- 2024: Боруссия Дортмунд – Хайденхайм – 4:2 (дубль)
- 2024: Бавария – Боруссия Дортмунд –0:2 (гол)
- 2024: Боруссия Дортмунд – Айнтрахт – 3:1 (гол)
- 2024: Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
- 2023: Боруссия Дортмунд – Вольфсбург – 6:0 (дубль)
- 2023: Бохум – Боруссия Дортмунд – 1:1 (гол)
- 2023: Боруссия Дортмунд – Герта – 4:1 (гол)
- 2023: Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 5:1 (гол)
- 2023: Байер – Боруссия Дортмунд – 0:2 (гол)
Команда Валерия Тодуа отыгралась после поражения в первом сете
Шостак «порадовал» журналиста своим незнанием