Гол Адейеми. Беспроигрышная серия Боруссии в Бундеслиге достигла 19 матчей

Беспроигрышная серия дортмундской Боруссии в Бундеслиге в тех матчах, в которых Карим Адейеми отмечался забитыми голами, продолжилась до 19 поединков.

В матче 26-го тура чемпионата Германии сезона 2025/26 дортмундцы дома победили Аугсбург со счетом 2:0, а одним из голов в составе победителей отличился именно Адейеми.

В тех матчах Бундеслиги, в которых игрок забивал гол, дортмундская Боруссия не потерпела ни одного поражения: 17 побед и 2 ничьих.

В активе 24-летнего немца в этих матчах 22 забитых мяча.

Вспомним все игры «шмелей» в чемпионате Германии с голами Адейеми.

Матчи дортмундской Боруссии в Бундеслиге, в которых голом отмечался Карим Адейеми (19)