«Время на перезагрузку». Украинский клуб рискует покинуть Премьер-лигу

Президент «Полтавы» Сергей Иващенко оценил положение собственной команды в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, которая находится на последней позиции в турнирной таблице.

– Читал, что, мол, СК «Полтава» завершит сезон, опустится в Первую лигу, прекратит свое существование и повторит судьбу «Миная». Не помню, кто это сказал.

Так вот, «Полтава» будет работать и дальше, даже если и вылетим в Первую лигу, то ничего страшного. Мне не стыдно. Будем иметь время на перезагрузку.

Не стыдно вылететь из Премьер-лиги, стыдно не сделать после этого выводы. Надо свою детско-юношескую школу, например, еще лучше развивать, улучшать инфраструктуру. Дай Бог, война закончится, дела наладятся, все будет куда лучше.

– Вы уже смирились с тем, что СК «Полтава» в новом сезоне 2026/27, скорее всего, снова будет играть в Первой лиге?

– А что тут придумывать и фантазировать, когда счет на табло, как говорится. Нечего надувать уже щеки, – подытожил Иващенко.

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: