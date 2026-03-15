ФОТО. В семье звездного футболиста случилась трагедия

Бразильский защитник «Порту» Тиаго Силва сообщил о смерти своей матери.

Мама футболиста, Анджела Мария да Силва, ушла из жизни. Об этом игрок рассказал в своих социальных сетях, опубликовав трогательное обращение.

«Моя маленькая мама, я не могу поверить… Как это могло случиться? Нам тебя будет очень не хватать», – написал Силва.

Футболист также поделился совместной фотографией и поблагодарил мать за поддержку на протяжении всей жизни.

В комментариях под публикацией болельщики и футболисты выразили соболезнования бразильцу и его семье.