Другие новости15 марта 2026, 03:48 |
ФОТО. В семье звездного футболиста случилась трагедия
Тиаго Силва попрощался с матерью...
Бразильский защитник «Порту» Тиаго Силва сообщил о смерти своей матери.
Мама футболиста, Анджела Мария да Силва, ушла из жизни. Об этом игрок рассказал в своих социальных сетях, опубликовав трогательное обращение.
«Моя маленькая мама, я не могу поверить… Как это могло случиться? Нам тебя будет очень не хватать», – написал Силва.
Футболист также поделился совместной фотографией и поблагодарил мать за поддержку на протяжении всей жизни.
В комментариях под публикацией болельщики и футболисты выразили соболезнования бразильцу и его семье.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
13.03.2026, 12:32 7
14.03.2026, 09:00 10
13.03.2026, 02:25 38
13.03.2026, 08:59 1
Теннис
13.03.2026, 08:12 5
13.03.2026, 06:23 5
14.03.2026, 08:22 20