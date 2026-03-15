Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако не оставил шансов Бресту в матче чемпионата Франции
Чемпионат Франции
Монако
14.03.2026 22:05 – FT 2 : 0
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 марта 2026, 00:17 |
Монако не оставил шансов Бресту в матче чемпионата Франции

Состоялось три матча в Лиге 1

«Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026. Поединок состоялся на стадионе «Луи II» в Монако. Хозяева поля уверенно победили со счётом 2:0.

Монако открыло счет уже в середине первого тайма. На 19-й минуте результативным действием отличился полузащитник хозяев Фоларин Балогун, который воспользовался своим шансом в атаке и вывел «Монако» вперед.

После перерыва хозяева закрепили преимущество – на 78-й минуте полузащитник «Монако» Головин отличился точным ударом и удвоил преимущество своей команды.

В параллельных матчах игрового дня «Лорьян» одолел одного из лидеров чемпионата «Ланс», а «Ницца» не оставила шансов в выездном матче против «Анже».

Лига 1. 26-й тур.

Монако – Брест – 2:0

Голы: Балогун, 19, Головин, 78.

Лорьян – Ланс – 2:1

Голы: Дьенг, 18, Айегун, 65 – Эдуар, 48.

«Анже» – «Ницца» – 0:2

Голы: Бар, 65, Вахи, 90+6.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Монако Брест (Франция) Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ланс Лорьян Ницца Анже
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем