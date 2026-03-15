Монако не оставил шансов Бресту в матче чемпионата Франции

«Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026. Поединок состоялся на стадионе «Луи II» в Монако. Хозяева поля уверенно победили со счётом 2:0.

Монако открыло счет уже в середине первого тайма. На 19-й минуте результативным действием отличился полузащитник хозяев Фоларин Балогун, который воспользовался своим шансом в атаке и вывел «Монако» вперед.

После перерыва хозяева закрепили преимущество – на 78-й минуте полузащитник «Монако» Головин отличился точным ударом и удвоил преимущество своей команды.

В параллельных матчах игрового дня «Лорьян» одолел одного из лидеров чемпионата «Ланс», а «Ницца» не оставила шансов в выездном матче против «Анже».

Лига 1. 26-й тур.

Монако – Брест – 2:0

Голы: Балогун, 19, Головин, 78.

Лорьян – Ланс – 2:1

Голы: Дьенг, 18, Айегун, 65 – Эдуар, 48.

«Анже» – «Ницца» – 0:2

Голы: Бар, 65, Вахи, 90+6.

