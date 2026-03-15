Монако не оставил шансов Бресту в матче чемпионата Франции
Состоялось три матча в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона 2025/2026. Поединок состоялся на стадионе «Луи II» в Монако. Хозяева поля уверенно победили со счётом 2:0.
Монако открыло счет уже в середине первого тайма. На 19-й минуте результативным действием отличился полузащитник хозяев Фоларин Балогун, который воспользовался своим шансом в атаке и вывел «Монако» вперед.
После перерыва хозяева закрепили преимущество – на 78-й минуте полузащитник «Монако» Головин отличился точным ударом и удвоил преимущество своей команды.
В параллельных матчах игрового дня «Лорьян» одолел одного из лидеров чемпионата «Ланс», а «Ницца» не оставила шансов в выездном матче против «Анже».
Лига 1. 26-й тур.
Монако – Брест – 2:0
Голы: Балогун, 19, Головин, 78.
Лорьян – Ланс – 2:1
Голы: Дьенг, 18, Айегун, 65 – Эдуар, 48.
«Анже» – «Ницца» – 0:2
Голы: Бар, 65, Вахи, 90+6.
Monaco’s last 8 matches in Ligue 1 👀— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 14, 2026
➖ Le Havre
✅ Rennes
➖ Nice
✅ Nantes
✅ Lens
✅ Angers
✅ PSG
✅ Brest pic.twitter.com/kUHP4Ho7ax
