Зубков повторил достижение Морозюка в чемпионате Турции
Игрок Трабзонспора отличился очередным ассистом в Суперлиге
Украинский полузащитник Трабзонспор Александр Зубков повторил достижение Николая Морозюка по количеству результативных передач в чемпионате Турции.
Произошло это в матче 26-го тура Суперлиги, в котором Трабзонспор дома победил Ризеспор со счетом 1:0.
Зубков появился на поле во втором тайме и отличился ассистом.
Теперь в активе игрока Трабзонспора 8 результативных передач в чемпионате Турции, столько же одно время оформил Николай Морозюк в составе Ризеспора.
8 ассистистов Морозюка и Зубкова на данный момент являются самым большим достижением среди всех украинцев, выступавших в турецкой Суперлиге.
Украинцы с наибольшим количеством результативных передач в чемпионате Турции
- 8 – Николай Морозюк (8 – Ризеспор)
- 8 – Александр Зубков (8 – Трабзонспор)
- 7 – Сергей Рыбалка (7 – Сивасспор)
- 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
- 6 – Сергей Ребров (6 – Фенербахче)
Александр Зубков, статистика выступлений по Трабзонспору
- 47 матчей (38 – Суперлига, 8 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
- 11 голов (9 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 8 ассистов (8 – Суперлига)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба может перейти в Англию
Клуб может подписать Олисе