Зубков повторил достижение Морозюка в чемпионате Турции

Украинский полузащитник Трабзонспор Александр Зубков повторил достижение Николая Морозюка по количеству результативных передач в чемпионате Турции.

Произошло это в матче 26-го тура Суперлиги, в котором Трабзонспор дома победил Ризеспор со счетом 1:0.

Зубков появился на поле во втором тайме и отличился ассистом.

Теперь в активе игрока Трабзонспора 8 результативных передач в чемпионате Турции, столько же одно время оформил Николай Морозюк в составе Ризеспора.

8 ассистистов Морозюка и Зубкова на данный момент являются самым большим достижением среди всех украинцев, выступавших в турецкой Суперлиге.

Украинцы с наибольшим количеством результативных передач в чемпионате Турции

8 – Николай Морозюк (8 – Ризеспор)

8 – Александр Зубков (8 – Трабзонспор)

7 – Сергей Рыбалка (7 – Сивасспор)

7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)

6 – Сергей Ребров (6 – Фенербахче)

