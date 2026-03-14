  4. Зубков повторил достижение Морозюка в чемпионате Турции
14 марта 2026, 21:06
Зубков повторил достижение Морозюка в чемпионате Турции

Игрок Трабзонспора отличился очередным ассистом в Суперлиге

Украинский полузащитник Трабзонспор Александр Зубков повторил достижение Николая Морозюка по количеству результативных передач в чемпионате Турции.

Произошло это в матче 26-го тура Суперлиги, в котором Трабзонспор дома победил Ризеспор со счетом 1:0.

Зубков появился на поле во втором тайме и отличился ассистом.

Теперь в активе игрока Трабзонспора 8 результативных передач в чемпионате Турции, столько же одно время оформил Николай Морозюк в составе Ризеспора.

8 ассистистов Морозюка и Зубкова на данный момент являются самым большим достижением среди всех украинцев, выступавших в турецкой Суперлиге.

Украинцы с наибольшим количеством результативных передач в чемпионате Турции

  • 8 – Николай Морозюк (8 – Ризеспор)
  • 8 – Александр Зубков (8 – Трабзонспор)
  • 7 – Сергей Рыбалка (7 – Сивасспор)
  • 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
  • 6 – Сергей Ребров (6 – Фенербахче)

Александр Зубков, статистика выступлений по Трабзонспору

  • 47 матчей (38 – Суперлига, 8 – Кубок Турции, 1 – Суперкубок Турции)
  • 11 голов (9 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 8 ассистов (8 – Суперлига)
По теме:
Победный пас. Зубков вышел на замену и отдал ассист за Трабзонспор
ВИДЕО. Подкрепление для Реброва. Украинский вингер блеснул в Европе
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
статистика чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Николай Морозюк
Сергей Турчак
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14 марта 2026, 08:22 16
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Оба может перейти в Англию

Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Футбол | 14 марта 2026, 19:45 0
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить звезду за 160 млн евро

Клуб может подписать Олисе

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14.03.2026, 16:55
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 14.03.2026, 04:41
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14.03.2026, 09:23
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 36
Теннис
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
