Пономарев рассказал, благодаря чему ЛНЗ обыграл Александрию

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен игрой своих подопечных в победном матче 20-го тура УПЛ с «Александрией».

«Для нас сейчас каждый матч – словно финальный. Считаю, что первый тайм команда смело может записать себе в актив. Доминировали и, хотя вышли вперед, реализовав пенальти, еще создали несколько голевых моментов.

После перерыва решили отказаться от схемы 4-3-3, взяв на вооружение более привычную для нас 5-3-2. Следует признать, что по второму тайму к подопечным есть вопросы, ведь они не всегда выполняли тренерские указания, и противостояние проходило с переменным успехом. Однажды гости даже были близки к тому, чтобы сравнять счет. Напряжение спало лишь в концовке матча, когда Ассинор во второй раз заставил «городских» сдаться. Склоняюсь к тому, что итоговый счет – справедливый, и радует, что мы снова возглавили турнирную таблицу чемпионата УПЛ», – сказал тренер.