  4. Пономарев рассказал, благодаря чему ЛНЗ обыграл Александрию
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 20:46 | Обновлено 14 марта 2026, 20:48
Пономарев рассказал, благодаря чему ЛНЗ обыграл Александрию

ЛНЗ взял реванш у «Александрии»

ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен игрой своих подопечных в победном матче 20-го тура УПЛ с «Александрией».

«Для нас сейчас каждый матч – словно финальный. Считаю, что первый тайм команда смело может записать себе в актив. Доминировали и, хотя вышли вперед, реализовав пенальти, еще создали несколько голевых моментов.

После перерыва решили отказаться от схемы 4-3-3, взяв на вооружение более привычную для нас 5-3-2. Следует признать, что по второму тайму к подопечным есть вопросы, ведь они не всегда выполняли тренерские указания, и противостояние проходило с переменным успехом. Однажды гости даже были близки к тому, чтобы сравнять счет. Напряжение спало лишь в концовке матча, когда Ассинор во второй раз заставил «городских» сдаться. Склоняюсь к тому, что итоговый счет – справедливый, и радует, что мы снова возглавили турнирную таблицу чемпионата УПЛ», – сказал тренер.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»
Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
ВИДЕО. Не пора ли в сборную Украины? Роскошный гол форварда Полесья
Андрей Писаренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд
Футбол | 14 марта 2026, 18:55 9
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд
Два удаления у Баварии, победа Боруссии Дортмунд

Мюнхен все же набрал один пункт

Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14 марта 2026, 05:42 1
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку

Монтеро рассказал, какие советы старший брат давал Владимиру во время боя с Джошуа

Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
Футбол | 14.03.2026, 19:42
Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 14.03.2026, 08:36
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 01:54
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Популярные новости
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 36
Теннис
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
14.03.2026, 08:22 17
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 4
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
