Один из ведущих игроков ЛНЗ вынужденно покинул поле в игре с Александрией

В субботу, 14 марта, в 13:45 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

На 29-й минуте матча хозяева остались без одного из своих лидеров – Романа Дидыка, который вынужденно покинул поле.

Опорный полузащитник команды Пономарева попросил замену, но, прихрамывая, продолжил игру, пока Евгений Пастух готовился выйти на поле.

В текущем сезоне Дидык сыграл 16 матчей за ЛНЗ во всех турнирах, отметившись одним голом.

Это не первая травма Романа в этом сезоне, поскольку осенью у него были проблемы с плечом, из-за чего он пропустил ряд матчей.