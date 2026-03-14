Что придумал «Особенный»? Моуринью порадовал своим решением Реброва
Тренер «Бенфики» имеет планы на Георгия Судакова
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо планирует внести несколько изменений в стартовый состав своей команды в матче 26-го тура чемпионата Португалии с «Ароукой», который состоится в субботу, 14 марта, сообщает Record.
Так, по информации издания, 63-летний специалист готовится использовать сразу пять перестановок. Одна из них коснется полузащитника Георгия Судакова, который должен начать матч в стартовом составе «Бенфики».
Это решение очень важно для сборной Украины, ведь позволит 23-летнему хавбеку получить столь важную игровую практику перед принципиальным противостоянием со шведами в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
