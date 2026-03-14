ФОТО. 48-летний Тьерри Анри шокировал фанатов формой – пресс как в 25

Легендарный французский форвард Тьерри Анри опубликовал новый пост в Instagram, который активно обсуждают болельщики.

48-летний экс-нападающий показал видео и фото из тренажерного зала, где позирует перед зеркалом без футболки. Анри продемонстрировал отличную физическую форму – рельефный пресс и мощные руки.

В подписи к публикации он отметил, что провел часовую тренировку со своим «партнером по преступлению», добавив: «Работай усердно, правильно питайся, никакого сахара».

После завершения карьеры Анри работает футбольным экспертом на CBS Sports, где анализирует матчи Лиги чемпионов.