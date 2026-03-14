Поединок с Александрией стал юбилейным для Геннадия Пасича
32-летний хавбек «сиреневых» провел 200-й матч в карьере
Матч с «Александрией» (2:0) стал 200-м в карьере 32-летнего полузащитника ЛНЗ Геннадия Пасича. 177 встреч он отыграл в чемпионатах Украины и 23 – в Кубке Украины. 83 раза Геннадий выходил на поле за ЛНЗ, 66 – за «Верес», 42 – за «Олимпик», 5 – за ахтырский «Нефтяник» и 4 – за «Карпаты».
На рубеж «200» Пасич вышел через 11 лет 203 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в домашнем поединке «Нефтяника» с «Волынью» в 1/16 финала Кубка Украины (0:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
200 матчей в карьере Геннадия Пасича
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
Всего
|
2014/15
|
Нефтяник
|
-
|
1
|
1
|
2016/17
|
Нефтяник
|
-
|
4
|
4
|
2017/18
|
Верес
|
15
|
3
|
18
|
|
Олимпик
|
12
|
-
|
12
|
2018/19
|
Олимпик
|
19
|
1
|
20
|
2019/20
|
Олимпик
|
9
|
1
|
10
|
|
Карпаты
|
4
|
-
|
4
|
2020/21
|
Верес
|
-
|
5
|
5
|
2021/22
|
Верес
|
17
|
2
|
19
|
2022/23
|
Верес
|
24
|
-
|
24
|
2023/24
|
ЛНЗ
|
28
|
1
|
29
|
2024/25
|
ЛНЗ
|
29
|
1
|
30
|
2025/26
|
ЛНЗ
|
20
|
4
|
24
|
Итого
|
|
177
|
23
|
200
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины.
