  4. Поединок с Александрией стал юбилейным для Геннадия Пасича
14 марта 2026, 19:44 | Обновлено 14 марта 2026, 19:53
Поединок с Александрией стал юбилейным для Геннадия Пасича

32-летний хавбек «сиреневых» провел 200-й матч в карьере

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Матч с «Александрией» (2:0) стал 200-м в карьере 32-летнего полузащитника ЛНЗ Геннадия Пасича. 177 встреч он отыграл в чемпионатах Украины и 23 – в Кубке Украины. 83 раза Геннадий выходил на поле за ЛНЗ, 66 – за «Верес», 42 – за «Олимпик», 5 – за ахтырский «Нефтяник» и 4 – за «Карпаты».

На рубеж «200» Пасич вышел через 11 лет 203 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в домашнем поединке «Нефтяника» с «Волынью» в 1/16 финала Кубка Украины (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в карьере Геннадия Пасича

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

Всего

2014/15

Нефтяник

-

1

1

2016/17

Нефтяник

-

4

4

2017/18

Верес

15

3

18

Олимпик

12

-

12

2018/19

Олимпик

19

1

20

2019/20

Олимпик

9

1

10

Карпаты

4

-

4

2020/21

Верес

-

5

5

2021/22

Верес

17

2

19

2022/23

Верес

24

-

24

2023/24

ЛНЗ

28

1

29

2024/25

ЛНЗ

29

1

30

2025/26

ЛНЗ

20

4

24

Итого

177

23

200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины.

