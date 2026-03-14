Поединок с Александрией стал юбилейным для Геннадия Пасича

Матч с «Александрией» (2:0) стал 200-м в карьере 32-летнего полузащитника ЛНЗ Геннадия Пасича. 177 встреч он отыграл в чемпионатах Украины и 23 – в Кубке Украины. 83 раза Геннадий выходил на поле за ЛНЗ, 66 – за «Верес», 42 – за «Олимпик», 5 – за ахтырский «Нефтяник» и 4 – за «Карпаты».

На рубеж «200» Пасич вышел через 11 лет 203 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 23 августа 2014 года в домашнем поединке «Нефтяника» с «Волынью» в 1/16 финала Кубка Украины (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

200 матчей в карьере Геннадия Пасича

Сезон Клуб ЧУ КУ Всего 2014/15 Нефтяник - 1 1 2016/17 Нефтяник - 4 4 2017/18 Верес 15 3 18 Олимпик 12 - 12 2018/19 Олимпик 19 1 20 2019/20 Олимпик 9 1 10 Карпаты 4 - 4 2020/21 Верес - 5 5 2021/22 Верес 17 2 19 2022/23 Верес 24 - 24 2023/24 ЛНЗ 28 1 29 2024/25 ЛНЗ 29 1 30 2025/26 ЛНЗ 20 4 24 Итого 177 23 200

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины.