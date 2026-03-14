14.03.2026 17:15 – FT 1 : 0
Испания14 марта 2026, 19:39 | Обновлено 14 марта 2026, 19:42
72
0
Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом
Мадридская команда идет в топ-3
Атлетико в матче чемпионата Испании обыграл Хетафе со счетом 1:0 благодаря голу Молины на старте встречи. Мадридская команда выиграла четвертый поединок Ла Лиги кряду.
Атлетико с 57 очками закрепился на третьем месте с отставанием от второго Реала в шесть очков.
И в следующем туре болельщиков ждет супердерби Реала и Атлетико на поле команды Альваро Арбелоа.
Чемпионат Испании. 28-й тур
Атлетико – Хетафе 1:0
Гол: Молина, 8
