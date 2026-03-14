Атлетико выиграл четвертый раз подряд. Дальше – суперматч с Реалом

Атлетико в матче чемпионата Испании обыграл Хетафе со счетом 1:0 благодаря голу Молины на старте встречи. Мадридская команда выиграла четвертый поединок Ла Лиги кряду.

Атлетико с 57 очками закрепился на третьем месте с отставанием от второго Реала в шесть очков.

И в следующем туре болельщиков ждет супердерби Реала и Атлетико на поле команды Альваро Арбелоа.

Чемпионат Испании. 28-й тур

Атлетико – Хетафе 1:0

Гол: Молина, 8