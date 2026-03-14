ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности
Валерий и Дарья Бондарь ждут ребенка
Жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря – Дария Бондарь – сообщила радостную новость – пара ждет ребенка.
В своем Instagram Дария опубликовала видео с фотосессии вместе с мужем, на котором заметен ее беременный живот. Футболист нежно обнимает супругу, а пара позирует в черных образах.
В подписи к публикации Дария написала: «Самый драгоценный секрет, который мы когда-либо хранили. Начинается новая глава нашей истории любви».
Напомним, Валерий и Дария поженились в 2021 году. Теперь супруги готовятся впервые стать родителями.
