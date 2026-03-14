  ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности
14 марта 2026, 19:27 | Обновлено 14 марта 2026, 19:30
ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности

Валерий и Дарья Бондарь ждут ребенка

Instagram. Валерий и Дарья Бондарь

Жена защитника «Шахтера» Валерия БондаряДария Бондарь – сообщила радостную новость – пара ждет ребенка.

В своем Instagram Дария опубликовала видео с фотосессии вместе с мужем, на котором заметен ее беременный живот. Футболист нежно обнимает супругу, а пара позирует в черных образах.

В подписи к публикации Дария написала: «Самый драгоценный секрет, который мы когда-либо хранили. Начинается новая глава нашей истории любви».

Напомним, Валерий и Дария поженились в 2021 году. Теперь супруги готовятся впервые стать родителями.

видео Валерий Бондарь Даша Савина lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу беременность
Максим Лапченко Источник: Instagram
mastter77
оце новина у світі спорту! оце я розумію!!!
