ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности

Жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря – Дария Бондарь – сообщила радостную новость – пара ждет ребенка.

В своем Instagram Дария опубликовала видео с фотосессии вместе с мужем, на котором заметен ее беременный живот. Футболист нежно обнимает супругу, а пара позирует в черных образах.

В подписи к публикации Дария написала: «Самый драгоценный секрет, который мы когда-либо хранили. Начинается новая глава нашей истории любви».

Напомним, Валерий и Дария поженились в 2021 году. Теперь супруги готовятся впервые стать родителями.