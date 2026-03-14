  4. Миколенко играет 150-й матч за Эвертон во всех турнирах
14 марта 2026, 19:33 | Обновлено 14 марта 2026, 19:34
Миколенко играет 150-й матч за Эвертон во всех турнирах

135 из них украинский защитник сыграл в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко в матче 30-го тура АПЛ против Арсенала играет свой юбилейный, 150-й поединок за Эвертон во всех турнирах.

В АПЛ для украинца этот матч стал 135-м, также в активе Миколенко 9 игр в Кубке Англии и 6 – в Кубке английской лиги.

В этих матчах защитник отличился 4 голами и 4 ассистами.

Виталий Миколенко, статистика выступлений за Эвертон

  • 150 матчей (135 – АПЛ, 9 – Кубок Англии, 6 – Кубок английской лиги)
  • 4 гола (4 – АПЛ)
  • 4 ассиста (3 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги)

Если принимать во внимание только матчи в АПЛ, то Миколенко теперь отстает от Александра Зинченко всего на 15 поединков.

Матчи украинцев в АПЛ

  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 135 – Виталий Миколенко (135 – Эвертон)
  • 87 – Егор Ярмолюк (87 – Брентфорд)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
  • 78 – Илья Забарный (78 – Борнмут)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (66 – Вест Гэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (59 – Тоттенгэм Готспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (53 – Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (48 – Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (27 – Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (3 – Ковентри Сити)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Арсенал - Эвертон Арсенал Лондон статистика Виталий Миколенко Александр Зинченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14 марта 2026, 08:22 15
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Оба может перейти в Англию

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 14 марта 2026, 01:54 9
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 14 марта и начнется ориентировочно в 03:00

Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 05:58
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами
Футбол | 14.03.2026, 16:35
Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами
Динамо и Левый берег определили победителя в матче с пятью голами
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
Футбол | 14.03.2026, 10:59
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
Популярные новости
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 7
Другие виды
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 3
Футбол
