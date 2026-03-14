Миколенко играет 150-й матч за Эвертон во всех турнирах

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко в матче 30-го тура АПЛ против Арсенала играет свой юбилейный, 150-й поединок за Эвертон во всех турнирах.

В АПЛ для украинца этот матч стал 135-м, также в активе Миколенко 9 игр в Кубке Англии и 6 – в Кубке английской лиги.

В этих матчах защитник отличился 4 голами и 4 ассистами.

Виталий Миколенко, статистика выступлений за Эвертон

150 матчей (135 – АПЛ, 9 – Кубок Англии, 6 – Кубок английской лиги)

4 гола (4 – АПЛ)

4 ассиста (3 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги)

Если принимать во внимание только матчи в АПЛ, то Миколенко теперь отстает от Александра Зинченко всего на 15 поединков.

Матчи украинцев в АПЛ