Миколенко играет 150-й матч за Эвертон во всех турнирах

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко в матче 30-го тура АПЛ против Арсенала играет свой юбилейный, 150-й поединок за Эвертон во всех турнирах.
В АПЛ для украинца этот матч стал 135-м, также в активе Миколенко 9 игр в Кубке Англии и 6 – в Кубке английской лиги.
В этих матчах защитник отличился 4 голами и 4 ассистами.
Виталий Миколенко, статистика выступлений за Эвертон
- 150 матчей (135 – АПЛ, 9 – Кубок Англии, 6 – Кубок английской лиги)
- 4 гола (4 – АПЛ)
- 4 ассиста (3 – АПЛ, 1 – Кубок английской лиги)
Если принимать во внимание только матчи в АПЛ, то Миколенко теперь отстает от Александра Зинченко всего на 15 поединков.
Матчи украинцев в АПЛ
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 135 – Виталий Миколенко (135 – Эвертон)
- 87 – Егор Ярмолюк (87 – Брентфорд)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
- 78 – Илья Забарный (78 – Борнмут)
- 66 – Андрей Ярмоленко (66 – Вест Гэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (59 – Тоттенгэм Готспур)
- 53 – Михаил Мудрик (53 – Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (48 – Челси)
- 27 – Андрей Воронин (27 – Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (3 – Ковентри Сити)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
