Англия14 марта 2026, 18:59 | Обновлено 14 марта 2026, 19:21
840
0
Вызов для игрока сборной Украины. Выйдет в основе на топ-матч АПЛ
Миколенко сыграет против Арсенала
14 марта 2026, 18:59 | Обновлено 14 марта 2026, 19:21
840
0
В 19:30 начнется матч чемпионата Англии между Арсеналом и Эвертоном.
В игре против лидера турнирной таблицы в составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, которому предстоит непростой тест против Букайо Сака.
Для Миколенко, чей контракт истекает по итогам сезона, это будет 25-й матч в текущем чемпионате АПЛ.
Эвертон с 43 очками идет на восьмой позиции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
