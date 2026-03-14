Вызов для игрока сборной Украины. Выйдет в основе на топ-матч АПЛ

В 19:30 начнется матч чемпионата Англии между Арсеналом и Эвертоном.

В игре против лидера турнирной таблицы в составе гостей выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, которому предстоит непростой тест против Букайо Сака.

Для Миколенко, чей контракт истекает по итогам сезона, это будет 25-й матч в текущем чемпионате АПЛ.

Эвертон с 43 очками идет на восьмой позиции.