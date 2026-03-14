ВИДЕО. Не пора ли в сборную Украины? Роскошный гол форварда Полесья

Форвард Полесья Игорь Краснопир в первом тайме матча против Кривбасса оформил классный гол, перебросив вратаря соперника.

Для молодого игрока, который зимой перебрался в житомирскую команду, это второй мяч в составе Полесье. Кроме того, нападающий успел сделать одну результативную передачу.

Не исключено, что тренер сборной Украины Сергей Ребров в ситуации отсутствия Артема Довбика рассматривает вариант дебютного вызова Краснопира в национальную команду на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.