  4. ВИДЕО. Не пора ли в сборную Украины? Роскошный гол форварда Полесья
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 19:13 | Обновлено 14 марта 2026, 19:31
ВИДЕО. Не пора ли в сборную Украины? Роскошный гол форварда Полесья

Краснопир оформил гол-красавец в УПЛ

ФК Полесье. Игорь Краспопир (слева)

Форвард Полесья Игорь Краснопир в первом тайме матча против Кривбасса оформил классный гол, перебросив вратаря соперника.

Для молодого игрока, который зимой перебрался в житомирскую команду, это второй мяч в составе Полесье. Кроме того, нападающий успел сделать одну результативную передачу.

Не исключено, что тренер сборной Украины Сергей Ребров в ситуации отсутствия Артема Довбика рассматривает вариант дебютного вызова Краснопира в национальную команду на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

По теме:
Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование
ВИДЕО. Жена футболиста Шахтера объявила о беременности
Полесье – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Иван Зинченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Футбол | 14 марта 2026, 16:55 4
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи

Точные удари Ринкона, Унаи и Эчеверри принесли каталонской команде победу в матче 28-го тура

ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 марта 2026, 11:00 6
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Претендент на чемпионство против действующего вице-чемпиона, претендующего на вылет

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14.03.2026, 08:22
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Футбол | 14.03.2026, 08:36
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 14.03.2026, 05:58
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Комментарии 1
Demid Romanchik
Ну ошибка Кемкина 100%
Популярные новости
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 6
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
