Чемпионская интрига жива. Интер потерял очки, тренера удалили за минуту
Не удалось обыграть Аталанту, Киву получил две желтые за минуту
Интер в прошлом туре чемпионата Италии проиграл дерби Милану, а теперь сыграл вничью 1:1 с Аталантой и обострил борьбу за чемпионский титул.
Интер вел матч к победе благодаря голу Франческо Эспозито, но на 82-й минуте Никола Крстович сравнял счет.
Гол засчитали после VAR, а ситуация так возмутила тренера хозяев Кристиана Киву, что он заработал две желтые карточки за минуту и был удален.
Команда лидирует с 68 очками, а Милан с игрой в запасе отстает на восемь очков.
Аталанта с 47 очками идет на 7-й позиции.
Чемпионат Италии. 29-й тур
Интер – Аталанта 1:1
Голы: Эспозито, 26 – Крстович, 82
Интер: Зоммер, Биссек, Аканджи (де Врей, 80), Аугусто, Димарко (Луис Энрике, 65), Дюмфрис, Барелла (Фраттези, 76), Зьелински, Сучич (Мхитарян, 46), Тюрам, Эспозито (Бонни, 65)
Удален: Киву, 84
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
