Чемпионская интрига жива. Интер потерял очки, тренера удалили за минуту

14 марта 2026, 18:40 | Обновлено 14 марта 2026, 19:40
Не удалось обыграть Аталанту, Киву получил две желтые за минуту

Интер в прошлом туре чемпионата Италии проиграл дерби Милану, а теперь сыграл вничью 1:1 с Аталантой и обострил борьбу за чемпионский титул.

Интер вел матч к победе благодаря голу Франческо Эспозито, но на 82-й минуте Никола Крстович сравнял счет.

Гол засчитали после VAR, а ситуация так возмутила тренера хозяев Кристиана Киву, что он заработал две желтые карточки за минуту и был удален.

Команда лидирует с 68 очками, а Милан с игрой в запасе отстает на восемь очков.

Аталанта с 47 очками идет на 7-й позиции.

Чемпионат Италии. 29-й тур

Интер – Аталанта 1:1
Голы: Эспозито, 26 – Крстович, 82

Интер: Зоммер, Биссек, Аканджи (де Врей, 80), Аугусто, Димарко (Луис Энрике, 65), Дюмфрис, Барелла (Фраттези, 76), Зьелински, Сучич (Мхитарян, 46), Тюрам, Эспозито (Бонни, 65)

Удален: Киву, 84

Иван Зинченко
