Топ-матч тура УПЛ: Полесье после Динамо примет Кривбасс. Стартовые составы

В 18:00 начнется топ-матч тура УПЛ между Полесьем и Кривбассом.

Житомирская команда снова примет сложного противника на своем поле. В минувшем туре команда Руслана Ротаня в скандальном матче с ошибками арбитра проиграла Динамо.

Полесье с 36 очками идет на 4-й позиции, а Кривбасс набрал 31 пункт и расположился на 5-м месте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы

Полесье: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Эмерллаху, Назаренко, Гуцуляк, Краснопир

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго, Араухо, Джовани, Шевченко, Бар Лин, Задерака, Мендоса