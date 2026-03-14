  4. Топ-матч тура УПЛ: Полесье после Динамо примет Кривбасс. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 16:56 | Обновлено 14 марта 2026, 17:12
579
0

Топ-матч тура УПЛ: Полесье после Динамо примет Кривбасс. Стартовые составы

Еще один вызов для команды Руслана Ротаня

14 марта 2026, 16:56 | Обновлено 14 марта 2026, 17:12
579
0
Топ-матч тура УПЛ: Полесье после Динамо примет Кривбасс. Стартовые составы
В 18:00 начнется топ-матч тура УПЛ между Полесьем и Кривбассом.

Житомирская команда снова примет сложного противника на своем поле. В минувшем туре команда Руслана Ротаня в скандальном матче с ошибками арбитра проиграла Динамо.

Полесье с 36 очками идет на 4-й позиции, а Кривбасс набрал 31 пункт и расположился на 5-м месте.

Стартовые составы

Полесье: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский, Бабенко, Андриевский, Эмерллаху, Назаренко, Гуцуляк, Краснопир

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго, Араухо, Джовани, Шевченко, Бар Лин, Задерака, Мендоса

