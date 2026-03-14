Цыганков отметился 40-м результативным действием за Жирону

Виктор Цыганков отметился 40 результативным действием за Жирону во всех турнирах.

Случилось это в начале матча 28-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы дома принимают Атлетик.

Украинский полузащитник отличился ассистом.

Теперь в активе Цыганкова 19 голов и 21 результативная передача за клуб.

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

109 матчей (98 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)

19 голов (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)

21 ассист (21 – Ла Лига)

В истории Ла Лиги Цыганков по количеству ассистов лидирует среди всех украинцев, опережая Артема Довбика (2-е место) уже на 13 результативных передачах.

