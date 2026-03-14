Цыганков отметился 40-м результативным действием за Жирону

14 марта 2026, 15:49 | Обновлено 14 марта 2026, 15:50
Случилось это в начале матча 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором Жирона принимает Атлетик

Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Циганков

Виктор Цыганков отметился 40 результативным действием за Жирону во всех турнирах.

Случилось это в начале матча 28-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы дома принимают Атлетик.

Украинский полузащитник отличился ассистом.

Теперь в активе Цыганкова 19 голов и 21 результативная передача за клуб.

Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону

  • 109 матчей (98 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
  • 19 голов (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
  • 21 ассист (21 – Ла Лига)

В истории Ла Лиги Цыганков по количеству ассистов лидирует среди всех украинцев, опережая Артема Довбика (2-е место) уже на 13 результативных передачах.

Ассисты украинцев в Ла Лиге

  • 21 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 8 – Артем Довбик (Жирона)
  • 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
  • 2 – Артем Кравец (Гранада)
  • 1 – Андрей Лунин (Реал)
  • 1 – Владислав Ванат (Жирона)
По теме:
Жирона – Атлетик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Жирона забила на 4-й минуте, Цыганков сделал результативную передачу
Ванат играет 25-й матч в Ла Лиге. Столько же сыграл в свое время Яремчук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
Футбол | 14 марта 2026, 11:37 8
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров

Александр Зубков и Арсений Батагов пропустили тренировку «Трабзонспора» накануне матча Суперлиги

Зачем Усику бой против Верховена?
Бокс | 14 марта 2026, 06:00 8
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?

Противостояние не о наследии. А о чем?

Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Футбол | 14.03.2026, 14:01
Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Источник рассказал, сможет ли Ворскла доиграть сезон 2025/26 в Первой лиги
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14.03.2026, 09:23
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Футбол | 14.03.2026, 09:00
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Популярные новости
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Свитолина on fire. Стали известны пары 1/2 финала тысячника в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 06:22
Теннис
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 3
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
