Цыганков отметился 40-м результативным действием за Жирону

Виктор Цыганков отметился 40 результативным действием за Жирону во всех турнирах.
Случилось это в начале матча 28-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы дома принимают Атлетик.
Украинский полузащитник отличился ассистом.
Теперь в активе Цыганкова 19 голов и 21 результативная передача за клуб.
Виктор Цыганков, статистика выступлений за Жирону
- 109 матчей (98 – Ла Лига, 6 – Кубок Испании, 5 – Лига чемпионов)
- 19 голов (18 – Ла Лига, 1 – Кубок Испании)
- 21 ассист (21 – Ла Лига)
В истории Ла Лиги Цыганков по количеству ассистов лидирует среди всех украинцев, опережая Артема Довбика (2-е место) уже на 13 результативных передачах.
Ассисты украинцев в Ла Лиге
- 21 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 8 – Артем Довбик (Жирона)
- 4 – Евгений Коноплянка (Севилья)
- 2 – Артем Кравец (Гранада)
- 1 – Андрей Лунин (Реал)
- 1 – Владислав Ванат (Жирона)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Зубков и Арсений Батагов пропустили тренировку «Трабзонспора» накануне матча Суперлиги
Противостояние не о наследии. А о чем?