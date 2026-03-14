Анонс 30-го тура Английской Премьер-лиги: как команды отпразднуют юбилей?

Вот и зашел в гости очередной юбилейный тур АПЛ и остался только 35-й, после чего еще 3 тура и конец. Фанаты «Арсенала» закрыли б сезон прямо сейчас, у болельщиков «Вулверхэмптона» появилась очередная надежда, а у поклонников «Ноттингема», «Тоттенхэма» и «Лидса» уже заканчиваются успокоительные препараты и тоже завершить все прямо сейчас. Все ждут битвы «Арсенала» и «Манчестер Сити», кто-то 5 побед от МЮ, кому-то надоела бездарная игра «Астон Виллы» и «Брайтона». Еще и в гонке бомбардиров интересная ситуация: вот такой краткий обзор прошедших 29 туров, а цифры уже в статистическом разделе.

14.03. 17:00. «Бернли» – «Борнмут». Победа «Борнмута» 1.87

Матч состоится в субботу на «Терф Мур» в 17:00. Главный судья встречи Питер Бенкс.

Один из первых матчей юбилейного тура пройдет с очередной надеждой для хозяев и их фанатов. «Бернли» все так и не смог выбраться с зоны вылета, отстает от спасительного места на 9 очков и с каждым матчем приближается вылет. Болельщики все еще верят в своих любимчиков, правда готовятся к худшему, а именно к Чемпионшипу. Там и матчей больше, и конкуренция мощнейшая, потому сразу вернуться в АПЛ может и не удасться. Статистика 32:58, всего 3 матча в сезоне отстояли на 0 и защита хуже всех в лиге. Травмированы: Туанзебе, Каллен, Броя, Эдвардс. Скотт Паркер и без них имеет достаточно солидный состав, но за 29 туров так и не сыгрались, демонстрируя предпоследний результат в АПЛ. Традиционно некого выделить у «Бернли», разве что кроме Флемминга и Хартмана – нидерландцы стараются, как и Угочукву с Фостером.

«Борнмут» состав перекраивал по ходу летнего трансферного окна и в зимнее остался без лидера, но смотрится гораздо увереннее, чем «Бернли», долго собирающее нужный набор игроков. Показательная статистика: без Семеньо проиграли всего один матч, но в Кубке и только в серии послематчевых пенальти. В основное время «Борнмут» не бил еще никто с начала года! Это помогло избавиться от необходимости борьбы за выживание, а вот за еврокубки в принципе могут зацепиться, но надо выигрывать и верить в участников плей-офф из Англии – любой трофей тех кто в топ-7 расширяет пул путевок в ЛК или ЛЕ, как минимум. Крупи, Райан, Эванилсон, Скотт, Хименес в лидерах. Хилл и Труффер тоже очень перспективные, способны на большее.

Понятное дело, что «Борнмут» лидер и кэф на победу достаточно симпатичный: 1.87. Можно попробовать, как и ТБ3.5 по желтым за 1.8. Должен быть задорный футбол, либо же сыграют унылые 0:0 и все тут.

14.03. 17:00. «Сандерленд» – «Брайтон». Победа «Брайтона» за 2.18

Вторая игра субботы в 17:00 пройдет на «Стэдиум оф Лайт». Судить будет Томас Кирк.

«Сандерленд» только поднабрал, как снова разочаровал, причем «подарив» такой подарок женщинам-фанаткам, что никто бы такой и за деньги не взял. Проиграли «Порт Вейлу» в Кубке Англии», продемонстрировав игру, далекую от идеала, если так можно это все назвать. Зачем-то выставили резерв с Альдерете и Ле Фе в роли наставников, но кроме них особо выделить некого. Да, Гаучи 5 раз конкретно выручил и именно он стал героем матча, но опять интересен вопрос: почему не поставили основу? В АПЛ ловить уже нечего, времени для отдыха предостаточно – не совсем понятное решение главного тренера, основанное в большей мере на тотальной недооценке. Ну, будет наука на будущее, если хочется брать трофеи. Если в общем, то многие решения Реджиса Ле Бриса кажутся странными и это мягко сказано. Хоть за выживание бороться не приходится, и то хорошо.

«Брайтон» тоже когда-то боролся за места в топ-7, но нынешний сезон не просто провалили, а просто погрузили результатами фанатов в прошлое и не очень успешное. 14 место и такие странные +2 в балансе по голам (38:36) явно удивляют представителей нижней десятки. Даже у девятого «Борнмута» -2 – «Брайтон» умеет удивлять и это доказывают на практике! Никому от того не легче, ведь это место явно не то, что было запланировано перед началом сезона. Даже особых проблем с составом не было и сейчас в лазарете из активных лишь Митома, а Цимаса потеряли давно и уже он может не вернуться. Старается-пыхтит дед Уэлбек, ему помогают Раттер, Минте, Гомес и Аяри, когда здоров. Симпатичная команда, но как не пошло с самого начала сезона, так и продолжается этот хаос и до сих пор.

«Брайтон» может победить в данном матче и на это кэф 2.18. Чтобы перестраховаться, можно забрать ТБ2.5 за 2.12 – «Сандерленд» будет играть от обороны, но «Брайтон» должен забить и там пойдет.

14.03. 19:30. «Арсенал» – «Эвертон». Тотал больше 9.5 по угловым за 1.74

Игра пройдет на «Эмирейтс» 14 марта в 19:30. Главный арбитр Энди Мэдли.

«Арсенал» продолжает бороться во всех турнирах и заметно, что лондонцы уже устали дальше некуда. Только 4 марта еле-еле победили «Брайтон» с долей везения, потом через 3 дня одолели «Мансфилд Таун» 2:1 и на «Байер» 11 марта уже не хватило – мало моментов, почти не бежали вперед, но как пропустили, сразу же понеслись спасать репутацию Англии в еврокубках, которая изрядно пострадала на этой неделе. Хаверц с пенальти спас, повздорил на последних минутах с Гримальдо и на этой ноте с 1:1 завершили первую часть противостояния. Премьер Лига жалеть «канониров» не стала и снова 3 дня отделяет их от матча в 30-м туре. Ох и напряженный же график! Еще и соперник не самый удобный, потому придется постараться. Ах да, через 3 дня после игры АПЛ снова ЛЧ, но уже дома и ехать никуда не нужно. Дальше уже 5 дней до финала с «Манчестер Сити» и это первая важная битва с «горожанами» в сезоне. Точно не выйдет на поле в ближайшее время Мерино, а вот Эдегора и Троссарда ждут.

«Эвертон» не может рассчитывать на Алькараса и Грилиша, да и Коулмэна скорее всего на поле не будет. Проблема? Абсолютно никакой! Команда играет только в АПЛ, отдыхает вдоволь, лазарет пустой – сплошное наслаждение, а не игра! В хорошей форме лидеры: Дьюсбери-Холл забыл о травме, Гарнер вспомнил, как надо играть, а в нападении хоть не всегда есть место реализации, но футболисты все равно на поле не лишние. Даже защита играет слаженно, а Миколенко и Тарковски перестали ошибаться и уже «Эвертон» можно назвать не борцами за выживание, а достаточно крепким середняком и даже претендентом на еврокубки. Без преувеличений, просто по игре и согласно статистике. Сейчас «ириски» восьмые и лишь 5 очков отделяет их от пятого места – вот так номер!

Незаслуженно низкий коэффициент на победу «Арсенала», который скорее всего повторить свою игру прошлого тура. Уставшие «канониры» будут надеяться на угловые, сэра автогола и простенькие 3 очка без выкладки на полную. Собственно, ТБ9.5 по угловым за 1.74 можно забирать, пока кэф не стал еще меньше.

14.03. 19:30. «Челси» – «Ньюкасл». Тотал меньше 3.5 за 1.68

Первая из топ-игр 30 тура пройдет на «Стэмфорд Бридж» в 19:30. Главный по порядку в этом вечернем субботнем матче: Пол Тирни. Ему будут помогать на поле Саймон Беннетт и Ричард Уэст, а на VAR Майкл Солсбери и Питер Райт.

Что-то расхвалили нового тренера «Челси» и не странно, что это все фортуна оценила, как слишком простой уровень игры и предложила Росеньору левел посложнее. Пока мистер Лиам не слишком справляется: в АПЛ прервали серию неудач отличной победой над «Астон Виллой», а вот в Кубке с «Рексхэмом» пришлось попотеть – только в овертаймах добили клуб Райана Рейнолдса и Роба Макэленни, который снова удивил и чрезвычайно понравился! Однако позитивный настрой был испорчен игрой в ЛЧ. 70 минут держались неплохо и счет был 2:2, после чего «пенсионеры» куда-то пропали и не вернулись: пропустили 3 гола, дав разгуляться Кварацхелии. В АПЛ тоже не все так гладко – пятое место и 48 очков при 53 забитых с 34 пропущенных не самый лучший результат. Однако состав позволяет играть более успешно и надо выдать ударную концовку сезона, чтобы не опозориться.

«Ньюкасл» стал одним из «светлых пятен» английских клубов в еврокубках, ведь только из-за невезения не смог победить «Барселону», хотя был на голову лучше каталонцев. Перед этим проиграли в КФА «Манчестер Сити» 1:3 и выдохнули, ведь еще один турнир явно был лишним. В АПЛ на 12-м месте и можно подняться повыше, но в приоритете ЛЧ. Эдди Хау отметил молодого форварда Уильяма Осулу, а джокером считает Йоана Висса, который может солидно улучшить игру команды со скамейки. Мудрит и думает о будущих соперниках главный тренер, может поставить Вольтемаде в центр полузащиты, Триппьера вингером, а Льюис Холл настолько крутой, что гонял Ямаля и защиту «Барселоны», как молодых и неопытных ребят со скоростью ниже средней. Вот бы Бруну Гимараэша еще, тогда бы «сороки» стали побеждать чаще. Но пока медики не могут сказать, когда вернется лидер, потому ближайшие матчи без него.

«Челси» фаворит, хотя в этой паре непонятно кого и выделить. Оба выложились в ЛЧ, никто не добился нужного результата, потому настроения нет совсем. ТМ3.5 смотрится неплохо за 1.68, ведь и так устали, откатают без особого напряга и достаточно.

14.03. 22:00. «Вест Хэм» – «Манчестер Сити». Победа «Манчестер Сити» за 1.71

Последний матч субботы пройдет на «Лондон Стэдиум» в 22:00. Главный судья Майкл Оливер.

«Вест Хэм» немного наладил жизнь в АПЛ, но вся борьба еще впереди. Также сразили в Кубке Англии «Брентфорд» и прошли дальше. Весьма интересно – желают завоевать трофей, чтобы исправить неудачный сезон? В четвертьфинале «Лидс» и формально можно шагнуть в полуфинал, но не помешают ли лишние матчи битве за выживание? Если по именам, то сверху очень сложные соперники, которые хоть и в худшей форме за несколько лет, но вылетать вообще не хотят. Потому «молотобойцам» придется несладко, однако кто же в АПЛ надеется на легкую жизнь? Не вовремя травмировался Саммервилл, обиделся за запрет на качалку Траоре и имеет проблемы с мотивацией, а остальные должны выкладываться на полную. Шикарен Боуэн, неплохо играет команда с двумя нападающими (говорилось же в прошлых анонсах об этом!), потому «Вест Хэм» смотрится весьма интересно и нельзя сказать, что это команда уровня зоны вылета.

«Манчестер Сити» в последний раз проигрывал в Лиге чемпионов 24 января и снова отличная серия без поражений длиной в 11 матчей прервалась в ЛЧ! Ставшее привычным противостояние с «Реалом» не зря пугало Гвардиолу, который не желал только мадридцев и «Баварию». Угадал, «горожане» уступили 0:3 и могли еще парочку пропустить, если б реализовал пенальти Винисиус и Доннарумма не забыл, что он вратарь топ-класса. В остальном «МанСити» ничем не запомнился, кроме как мемов после матча, что Холанд сыграл хуже, чем Мбаппе на трибунах. Вроде как сарказм, но нет и что с Эрлингом в последнее время сказать сложно. Пора норвежцу прыгнуть со скалы в лед, пробить лунку и поплавать в ледяной воде пару дней, ведь он очень нужен команде в такой важный период. Доку, Семеньо и Родри в порядке, как и Фоден.

Победу «Манчестер Сити» можно забрать за 1.71 и это неплохо, ведь команда бьется за чемпионство и не должна терять очки, даже на фоне плохой игры против «Реала». В качестве экзотики стоит попробовать поставить на гол Холанда в любое время за 1.58.

15.03. 16:00. «Кристал Пэлас» – «Лидс». Тотал больше 2.5 за 2.05

Игра пройдет на «Селлхерст Парк» в воскресенье, в 16:00. Главный судья Томас Брамэлл.

Февраль для «Кристал Пэлас» выдался достаточно удачным и поражение всего одно, как пока и в марте. Первый день весны отпраздновали видать перед игрой, потому проиграли МЮ. Однако следующий бой под вывеской «Битва неудачников АПЛ 2025/26» выиграли, обыграв 3:1 «Тоттенхэм». Так себе достижение, учитывая спад «шпор», причем это еще чрезвычайно мягко сказано. Не смогли дожать АЕК в ЛК, хотя играли на достойном уровне и заслужили счет, как минимум 2:0. Будет ответка, но перед этим надо еще удачно провести 30-й тур, чтобы подняться выше, хотя бы ради мотивации. Наконец-то в строю Матета, да и вообще в лазарете только Муньос и Нкетиа. Все условия для хорошей игры, потому надо «орлам» не подвести фанатов и следом пройти дальше в ЛК.

«Лидс» скрасил неудачи в АПЛ уверенной победой над «Норвичем» в Кубке Англии 3:0. Даже не основным составом, но с несколькими лидерами. Посмотрев на игру Гнонто, снова возникает вопрос – за какие заслуги он вообще играет на уровне АПЛ? Ну никак не раскроется, да и есть ли желание прогрессировать? Хорошо проявляет себя Пиру, ударно вернулся после травмы Нмеча и «Лидс» может подняться повыше в турнирной таблице. Борьба за выживание все еще идет и «павлины» только на 3 очка в плюсе над 18-м местом. Это совсем мало, особенно учитывая разъяренных конкурентов.

Важнейшая битва для «Лидса», потому команда скорее всего будет играть на контратаках и если не поставят в основу Гнонто, то ТБ2.5 за 2.05 зайдет. В ином случае стоит ждать 0:0 и ТМ2.5 за 1.74.

15.03. 16:00. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла». Ничья за 4.2

Еще одна топ-игра 30 тура пройдет в воскресенье, в 16:00. Главный со свистком Энтони Тэйлор, а помогать ему будут Гари Бэсвик и Адам Нанн. На VAR Джаредд Джиллетт и Ричард Уэст.

«Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика все же проиграл, но не кому-то, а «Ньюкаслу». Сам тренер признал свои ошибки и отметил, что хоть бы там была сборная суперзвезд, все равно ничто не оправдывает проигрыш. Раскритиковал своих подопечных за расслабленность и не зря. Кто не помнит, в этом сезоне МЮ проведет наименьшее количество матчей среди всех команд АПЛ, да и для них самих показатель худший за последние годы. Собственно, отдыха у манкунианцев гораздо больше, чем у того же «Ньюкасла», но все равно с ними не справились. Каррик точно дал нагоняй подопечным, потому стоит от них ждать более удачную игру. Лазарет полупустой и слишком важных игроков там нету, учитывая наличие адекватной замены. По всем линиям порядок, выбор игроков у тренера шикарный – можно одолеть конкурента и закрепиться на третьем месте.

«Астон Виллу» не узнать: в АПЛ три матча подряд не побеждали, вылетели из Кубка Англии и еле-еле дожали «Лилль», реализовав чуть ли не единственный момент в игре. Удар в створ точно был один, потому похвастаться «вилланам» нечем. Однако это ведь Лига Европы, которая магически привязана к Унаи Эмери и даже без ударов по воротам «Астон Вилла» будет забивать. Правда в АПЛ тоже шли на добротном ходу, но споткнулись и в последнее время разочаровывают. Может повлияли травмы лидеров полузащиты, может усталость – не время это обсуждать, надо исправляться! Уоткинс в порядке, Абрахам общей картины не портит, а Роджерс может и лучше, ведь в последнее время особо ничем не запомнился.

Если судить с точки зрения усталости, то явно в плюсе «Манчестер Юнайтед». Однако «Астон Вилла» вряд ли будет сдаваться и смотрится выигрышно ничья за 4.2. Ну или ТБ10.5 по угловым за 2.

15.03. 16:00. «Ноттингем Форест» – «Фулхэм». Тотал больше 4.5 по желтым за 2.3

Матч состоится на «Сити Граунд», в воскресенье, в 16:00. Главный арбитр Сэмюел Бэрротт.

Сериал «Спасти «Ноттингем Форест» продолжается и пока на экранах одна сплошная драма, триллер и трагедия. Фанаты в шоке от того, что для них сняли режиссер и актеры, а сами актеры скорее вообще не понимают, почему все настолько плохо. В АПЛ «лесники» уже рядом с зоной вылета, в Лиге Европы уступили первый матч «Мидтьюлланну», хотя как же радовались после жеребьевки такому сопернику. Опять подвела реализация – моментов создали немало, 5 раз спас Ольфссон, но сравнивая составы нельзя никак оправдывать команду АПЛ и какого-то там датского клуба. Какие еще отмазки? Придумать сложно, ведь действительно подбор игроков «Ноттингем Форест» позволяет рассчитывать на место в топ-10 АПЛ минимум и полуфинал ЛЕ.

У «Фулхэма» тоже в последнее время не пошло, но команда хоть 2 матча назад играла очень достойно и все победы полностью оправданы. Еще и лазарет опустел – скоро восстановится Кевин и вообще медики заскучают. Новость отличная, которая хоть немного реабилитировала команду за вылет из Кубка Англии. Видать не слишком он был нужен «дачникам», да и 9-12 место в турнирной таблице вполне их устроит. В какой-то момент могли даже в семерку ворваться, но снова отдались лени и начали проигрывать. У Марко Силвы вся обойма в наличии, потому можно провести успешную концовку и порадовать фанатов.

Так как «Ноттингему» победа важнее, они считаются фаворитами. Однако по игре «Фулхэм» интереснее и может зацепиться за очки в игре с любым соперником. Пусть будет ТБ4.5 по желтым за 2.3.

15.03. 18:30. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Тотал меньше 3.5 за 1.74

Битва подбитых Лигой чемпионов клубов пройдет на «Энфилд Роуд» в 18:30. Судить будет Крис Кавана и без Ромеро с Ван де Веном это будет несложно.

После двухматчевой серии против «Вулверхэмптона», которая завершилась по одной победе для каждой из команд, «Ливерпуль» поехал в Турцию, ничего не подозревая. А там их встретил «Галатасарай», причем очень уж не по-дружески, а яростно и без излишков гостеприимства. Нельзя сказать, что «Ливерпуль» проиграл полностью по делу, но все же перед ответкой уступают и надо 2 безответных гола, чтобы пройти дальше. «Ювентус» почти смог, почему же в мерсисайдцев мало кто верит? Травмированы те, кто и был ранее, больше никто лазарет не пополнил, потому играть можно на высшем уровне и во всех турнирах. Немного пугает ротация Слота с Джонсом в роли «ложной десятки» и Гакпо то слева, то справа, то в роли центрфорварда. Ах да, к Собослаи, как к правому защитнику уже привыкли, но вроде бы полностью готов Фримпонг, потому Доминик отправится в любимый центр поля для помощи Вирцу.

Самая любимая команда для любого журналиста конечно же «Тоттенхэм». Можно критиковать бесконечно, добавлять от себя о проблемах команды и такое прочее. Однако с другой стороны, очень жаль лондонцев, которые весь сезон страдают от множества травм с часто пополняемым лазаретом. Кто заслуживает критики, так это руководство, которое скорее всего сменит и Игора Тудора по итогам результата игры 30 тура. Стоит ли свеч частая смена тренеров? Как можно заметить по результатам – нет. Шутки о том, что Паркер и Эдвардс все еще тренируют уже считаются какой-то мотивацией, учитывая ситуацию в «Тоттенхэме». 6 поражений подряд, 2:5 от «Атлетико» с такими голами, которые и описывать не хочется – что со «шпорами»? Еще один вопрос: а останутся ли они в АПЛ на следующий сезон? Битва начинается, а если в ЛЧ сотворят сенсацию, вообще цены лондонцам не будет!

«Ливерпуль» явный фаворит, но есть такое чувство, что «Тоттенхэм» способен удивить. Много голов вряд ли стоит ждать, ведь дважды подряд просто так голы в ворота лондонцев лететь не могут. Поэтому ТМ3.5 за 1.74.

16.03. 22:00. «Брентфорд» – «Вулверхэмптон». Тотал больше 2.5 за 1.66

Последний матч 30 тура состоится на «Брентфорд Комьюнити» в 22:00. Стюарт Атвелл отвечает за порядок и официально закрывает 30-й тур.

«Брентфорд» в своем стиле после супер-голевого матча выдал унылые 0:0, а дальше опять вернулся к голам. Весьма интересно, потому как такая нестабильность постоянно удивляет, кто бы не играл против «пчел». Упустили последний шанс на трофей, проиграв «Вест Хэму» и теперь остались матчи лишь в АПЛ. Самое время показать себя на все 100%, порадовать фанатов и удивить соперников. «Брентфорд» седьмой, имеет 44 очка и статистику 44:40. Травмированы: Генри, Хики, Янельт, остальные в хорошей форме, особенно Игор Тиаго, Данго Уаттара и Кевин Шаде. Ярмолюк отдал свое место в основе и играет поменьше, но глаза горят, желания хоть отбавляй и должен вернуть лучшие кондиции.

«Вулверхэмптон» после свержения «Астон Виллы» неожиданно победил и «Ливерпуль»! Терпели весь матч, реализовали все, что создали и очередные 3 очка в копилку! А где же вы раньше были с такой реализацией? Очередной феномен, никому не понятный. Правда в одном из предыдущих анонсов было отмечено, что «волки» начнут побеждать тогда, когда уже им это по сути не даст никаких дивидендов. Уже 16 очков, но отставание в 12 очков все еще велико и вряд ли по силам. Правда вот ведь удивлять начали, впереди 8 матчей и может все-таки сенсации быть?

Встречаются две веселые команды, которые способны удивлять. Однако нечего мудрить: ТБ2.5 за 1.66 достойное решение, как и любой ТБ по желтым.

Статистический раздел

В прошлом туре снова было не так много голов и это минус в карму командам. Забили 23: 10 домашние и 13 гостевые клубы. Зато сенсаций хватало и если бы не везение «Арсенала», стало бы больше. Однако и без того борьба в АПЛ заточена до максимальной остроты, а командная статистика следующая:

Владение мячом: «Ливерпуль» (60.2), «Манчестер Сити» (59.6), «Челси» (58.6).

«Сухие» ворота: «Арсенал» (14), «Манчестер Сити» (12), «Кристал Пэлас» (10).

Зрители: «Манчестер Юнайтед» (73 978), «Вест Хэм» (62 452), «Тоттенхэм» (60 900).

Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.8), «Манчестер Сити» (5.2), «Арсенал» (4.9).

Точные передачи: «Манчестер Сити» (513.5), «Челси» (469.2), «Ливерпуль» (465.3).

Точные длинные передачи: «Брентфорд» (23.8), «Манчестер Юнайтед» (22.5), «Ноттингем Форест» (22.5).

Угловые: «Ньюкасл Юнайтед» (194), «Челси» (176), «Ливерпуль» (174).

Перехваты: «Челси» (10.1), «Борнмут» (9.8), «Вест Хэм» (9.5).

Отборы: «Тоттенхэм» (19.7), «Вулверхэмптон» (19.4), «Кристал Пэлас» (18.9).

Нарушения: «Вулверхэмптон» (13.3), «Брайтон» и «Борнмут» по 12.1.

Топ-1 по желтым «Тоттенхэм» (74) и они же в лидерах по красным (4). «Челси» пока не догнать (7), но стараются.

Что касается игроков, то в бомбардирской гонке пока без особых изменений и даже молчание Холанда не позволило его свергнуть с первого места: 22 гола, у Игора Тиаго 18, за которыми мчатся Семеньо (15) и Жоао Педро (14). Лучший ассистент Бруну Фернандеш (14 ассистов), а за ним идут «горожане» Шерки (8) и Холанд (7).

Что еще интересного по игрокам:

Удары в створ: Беньямин Шешко и Эрлинг Холанд по 1.9, Харалампос Костулас (1.8).

Удары: Энес Унал (5.8), Федерико Кьеза (5.1), Харалампос Костулас (4.6).

Точные передачи: Родри (85.8), Льюис Данк (73.4), Кёртис Джонс (73.2).

Точные длинные передачи: Фабиан Шер (5.9), Родри Эрнандес (5.8), Йоаким Андерсен (5.5).

Отборы: Жоау Палинья и Мануэль Угарте по 4.9, Флорентино (4.1).

Перехваты: Льюис Кук (2.5), Мойзес Кайседо (2.2), Витали Янельт (2.1).

Выносы: Кевин Данзо (9.5), Дэниел Баллард (8.1), Вирджил ван Дейк (7.6).

Сухие ворота: Давид Рая (14), Джанлуиджи Доннарумма (11), Джордан Пикфорд (10).

Процент сэйвов: Джанлуиджи Доннарумма (73.6%), Эмилиано Мартинес (73.5%), Робин Руфс (71.4%).

Совершено нарушений: Уильям Осула (4.4), Энес Унал (3.2), Саша Лукич (2.8).

Кристиан Ромеро все еще держит лидерство по красным и у него их 2. В виду дисквалификации и повреждения, пока аргентинец свой «успех» увеличить не смог, но еще есть 9 матчей. По 9 желтых имеют: Андре, Жоау Гомеш, Льюис Данк и Йерсон Москера. На секундочку, кроме Данка все из «Вулверхэмптона»! в 30-м туре ситуация может измениться, причем не только в статистике, но и в турнирной таблице.