Проблемы вице-чемпиона. Александрия не выигрывает с сентября

Александрия в матче чемпионата Украины проиграла ЛНЗ со счетом 0:2 и остается на предпоследней позиции в зоне прямого вылета.

Вице-чемпион Украины проиграл в четырех последних встречах, а последняя победа у команды Кирилла Нестеренко была еще в сентябре в 7-м туре, когда удалось обыграть еще одного аутсайдера Полтаву.

Александрия отстает от зоны переходных матчей на шесть очков.

И далее в календаре у команды встреча с Динамо.