Украина. Премьер лига14 марта 2026, 16:12 | Обновлено 14 марта 2026, 16:34
209
0
Проблемы вице-чемпиона. Александрия не выигрывает с сентября
Может ли вылететь команда Нестеренко?
Александрия в матче чемпионата Украины проиграла ЛНЗ со счетом 0:2 и остается на предпоследней позиции в зоне прямого вылета.
Вице-чемпион Украины проиграл в четырех последних встречах, а последняя победа у команды Кирилла Нестеренко была еще в сентябре в 7-м туре, когда удалось обыграть еще одного аутсайдера Полтаву.
Александрия отстает от зоны переходных матчей на шесть очков.
И далее в календаре у команды встреча с Динамо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
12.03.2026, 22:52 2
13.03.2026, 02:25 38
12.03.2026, 21:43 1
13.03.2026, 06:23 5
14.03.2026, 05:58 32
13.03.2026, 03:42 6
13.03.2026, 08:12 5
14.03.2026, 09:00 7