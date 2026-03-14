Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров

В субботу, 14 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Ризеспор». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния состоялась тренировка «бордово-синих», которую из-за проблем со здоровьем пропустили два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

24-летний центрбек, который является кандидатом на вызов в сборную Украины, травмировал стопу и по предварительным данным пропустит от двух до трех недель.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров не сможет рассчитывать на Батагова, который осенью прошлого года получил первый вызов в национальную команду, но так и не дебютировал в сборной из-за повреждения.

Зубков находился в лазарете в течении трех недель в феврале, вернулся на поле и провел три игры, но его состояние беспокоит медицинский штаб «Трабзонспора».

Вингер имеет проблемы с подколенным сухожилием, из-за чего Фатих Текке может оставить украинского футболиста на скамейке запасных в предстоящем матче чемпионата Турции.

По информации турецкой прессы, тренерский штаб «Трабзонспора» внимательно следит за состоянием и Зубкова, и Батагова, и не собирается рисковать здоровьем украинцев.

В игре со Швецией сборная Украины точно не сможет рассчитывать на Ефима Коноплю, Руслана Малиновского (оба имеют перебор предупреждений), Артема Довбика, Александра Зинченко (травмы), проблемы со здоровьем также имеют Николай Матвиенко и Георгий Судаков.