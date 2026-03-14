  Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров
14 марта 2026, 11:37
Катастрофа для Реброва. Сборная Украины может потерять двоих легионеров

Александр Зубков и Арсений Батагов пропустили тренировку «Трабзонспора» накануне матча Суперлиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В субботу, 14 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Трабзонспор» и «Ризеспор». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния состоялась тренировка «бордово-синих», которую из-за проблем со здоровьем пропустили два украинских футболиста – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

24-летний центрбек, который является кандидатом на вызов в сборную Украины, травмировал стопу и по предварительным данным пропустит от двух до трех недель.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров не сможет рассчитывать на Батагова, который осенью прошлого года получил первый вызов в национальную команду, но так и не дебютировал в сборной из-за повреждения.

Зубков находился в лазарете в течении трех недель в феврале, вернулся на поле и провел три игры, но его состояние беспокоит медицинский штаб «Трабзонспора».

Вингер имеет проблемы с подколенным сухожилием, из-за чего Фатих Текке может оставить украинского футболиста на скамейке запасных в предстоящем матче чемпионата Турции.

По информации турецкой прессы, тренерский штаб «Трабзонспора» внимательно следит за состоянием и Зубкова, и Батагова, и не собирается рисковать здоровьем украинцев.

В игре со Швецией сборная Украины точно не сможет рассчитывать на Ефима Коноплю, Руслана Малиновского (оба имеют перебор предупреждений), Артема Довбика, Александра Зинченко (травмы), проблемы со здоровьем также имеют Николай Матвиенко и Георгий Судаков.

По теме:
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Тренер сборной Швеции предупредил Украину
ФОТО. Шахтер вернулся в Украину после матча с Лехом и потренировался в зале
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков Арсений Батагов Фатих Текке Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу травма тренировка
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Футбол | 13 марта 2026, 12:33 3
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»

Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14 марта 2026, 08:22 16
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги

Оба может перейти в Англию

Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Футбол | 14.03.2026, 05:55
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Зачем Усику бой против Верховена?
Бокс | 14.03.2026, 06:00
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
Футбол | 14.03.2026, 10:59
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
Четвертый фаворит турнира. Аналитики обновили шансы Шахтера на победу в ЛК
u6464u
складається така думка , що гравці збірної самі не вірять що можно шведів обіграти, кожний намагається незабруднитись.
Микола Унгурян
ну якщо БАтагов навряд чи можна сказати що це втрата, то Зубков - так, втрата, але її є ким компенсувати
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
Аонишики проиграл правнуку легенды из Украины. Как прошел 6 день Haru Basho
13.03.2026, 12:32 7
Другие виды
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
