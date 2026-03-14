Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 22-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 22-го тура. Поединки будут сыграны с 3 по 6 апреля в течение четырех дней.

Тур откроет матч, который состоится в пятницу, 3 апреля – «Полтава» сыграет против «Александрии». Обе команды находятся в зоне вылета и рискуют покинуть элитный дивизион по итогам сезона 2025/26.

Заключительная игра пройдет 6 апреля, когда «Эпицентр» на домашней арене встретится с «Кудровкой». Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» свои матчи проведут в субботу, 4 апреля.

После 19 сыгранных туров лидируют в турнирной таблице подопечные Арды Турана, которые на три балла опередили ближайшего преследователя – черкасский ЛНЗ.

Тройку сильнейших замыкает «Динамо», в активе которого 38 пунктов. «Полесье» набрало 36 баллов, но имеет одну игру в запасе – против «Кудровки».

Расписание матчей 22-го тура Украинской Премьер-лиги

3 апреля (пятница)

15:30, Полтава – Александрия

4 апреля (суббота)

13:00, Колос – Металлист 1925

15:30, Шахтер – Рух

18:00, Динамо – Карпаты

5 апреля (воскресенье)

13:00, Кривбасс – ЛНЗ

15:30, Оболонь – Заря

18:00, Полесье – Верес

6 апреля (понедельник)

18:00, Эпицентр – Кудровка

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: