Костюк сумел очень быстро превзойти невероятное достижение Шовковского
Тренер выиграл с «Динамо» седьмой матч подряд
«Динамо» продолжает победную серию под руководством Игоря Костюка. Победа над «Оболонью» стала для киевлян уже седьмой подряд.
В этой серии «Динамо» (Киев) обыграло «Верес» (3:0), «Ноа» (2:0), «Рух» (Львов) (1:0), «Эпицентр» (Каменец-Подольский) (4:0), «Ингулец» (2:0), «Полесье» (Житомир) (2:1) и «Оболонь» (2:1).
Таким образом, Костюк превзошел показатель Александра Шовковского. Под руководством бывшего наставника киевляне добивались максимум шести побед подряд. Теперь новая рекордная серия «Динамо» составляет семь выигранных матчей.
Противостояние не о наследии. А о чем?
Лассина Траоре поделился мнением о российском вторжении и своем отношении к украинцам