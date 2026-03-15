  4. Костюк сумел очень быстро превзойти невероятное достижение Шовковского
15 марта 2026, 00:10 |
Костюк сумел очень быстро превзойти невероятное достижение Шовковского

Тренер выиграл с «Динамо» седьмой матч подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

«Динамо» продолжает победную серию под руководством Игоря Костюка. Победа над «Оболонью» стала для киевлян уже седьмой подряд.

В этой серии «Динамо» (Киев) обыграло «Верес» (3:0), «Ноа» (2:0), «Рух» (Львов) (1:0), «Эпицентр» (Каменец-Подольский) (4:0), «Ингулец» (2:0), «Полесье» (Житомир) (2:1) и «Оболонь» (2:1).

Таким образом, Костюк превзошел показатель Александра Шовковского. Под руководством бывшего наставника киевляне добивались максимум шести побед подряд. Теперь новая рекордная серия «Динамо» составляет семь выигранных матчей.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
