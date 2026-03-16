МИЧЕЛ: «Это чрезвычайно талантливый и важный футболист для Жироны»

Наставник «Жироны» Мичел поделился эмоциями после победы над «Атлетиком» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании, который состоялся в субботу, 14 марта:

«Я очень счастлив. Очень важный матч и невероятная победа. Мы провели фантастическую игру. Три очень важных очка, «сухой» матч... Много позитивных моментов.

Гассанига сделал два решающих сейва, которые, если бы мяч залетел в ворота, изменили бы ход игры. Он вселил в нас уверенность, потому что был рядом в наиболее необходиміх моментах.

Когда Унаи использует свой талант на благо команды, это впечатляет. Он видит пространство, когда нужно отдать пас партнеру по команде. Это футболист с невероятной скоростью и способностью решать проблемы.

Он еще не вышел на пик своей формы. Физически Аззедин может дать нам больше и быть более стабильным, но у него невероятное видение поля. Он может решать проблемы всего несколькими касаниями.

У него есть все необходимые атакующие навыки. Будем надеяться, что Унаи будет здоров до завершения сезона, чтобы мы могли достойно конкурировать, потому что он – чрезвычайно талантливый и важный футболист для «Жироны».

Но впереди еще долгий путь, десять игр, и мы должны продолжать бороться. Необходима стабильность. Наша цель – укрепить позиции «Жироны» в Ла Лиге. Это должно быть нашим главным приоритетом», – сообщил Мичел.