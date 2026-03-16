  МИЧЕЛ: «Это чрезвычайно талантливый и важный футболист для Жироны»
16 марта 2026, 07:17
МИЧЕЛ: «Это чрезвычайно талантливый и важный футболист для Жироны»

Наставник испанской команды расхвалил Аззедина Унаи и поделился эмоциями после победы в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел 

Наставник «Жироны» Мичел поделился эмоциями после победы над «Атлетиком» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании, который состоялся в субботу, 14 марта:

«Я очень счастлив. Очень важный матч и невероятная победа. Мы провели фантастическую игру. Три очень важных очка, «сухой» матч... Много позитивных моментов.

Гассанига сделал два решающих сейва, которые, если бы мяч залетел в ворота, изменили бы ход игры. Он вселил в нас уверенность, потому что был рядом в наиболее необходиміх моментах.

Когда Унаи использует свой талант на благо команды, это впечатляет. Он видит пространство, когда нужно отдать пас партнеру по команде. Это футболист с невероятной скоростью и способностью решать проблемы.

Он еще не вышел на пик своей формы. Физически Аззедин может дать нам больше и быть более стабильным, но у него невероятное видение поля. Он может решать проблемы всего несколькими касаниями.

У него есть все необходимые атакующие навыки. Будем надеяться, что Унаи будет здоров до завершения сезона, чтобы мы могли достойно конкурировать, потому что он – чрезвычайно талантливый и важный футболист для «Жироны».

Но впереди еще долгий путь, десять игр, и мы должны продолжать бороться. Необходима стабильность. Наша цель – укрепить позиции «Жироны» в Ла Лиге. Это должно быть нашим главным приоритетом», – сообщил Мичел.

По теме:
У Флика и руководства Барселоны серьезные разногласия по трансферам
ФОТО. Новая девушка Мбаппе рассказала историю знакомства с футболистом
Цыганков обратился к болельщикам после триумфального матча с Атлетиком
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Атлетик Бильбао Жирона - Атлетик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Аззедин Унаи Пауло Гассанига
Николай Тытюк Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
Футбол | 15 марта 2026, 19:55 211
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти

Команда Турана завоевала важные три очка в чемпионской гонке

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 15 марта 2026, 21:02 0
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо

Стэнли Куарши в «Динамо» не будет

ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
Футбол | 15.03.2026, 23:01
ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
ВИДЕО. Перед назначенным пенальти для Шахтера мяч попал в руку Конопли
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Теннис | 15.03.2026, 11:15
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Футбол | 16.03.2026, 06:08
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Бавария потеряла четырех голкиперов: 16-летний юноша дебютирует в ЛЧ
Популярные новости
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 48
Футбол
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
14.03.2026, 12:29 6
Футбол
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика с украинцем совершила камбэк и вышла в финал Кубка Португалии
14.03.2026, 19:40
Волейбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 7
Футбол
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
15.03.2026, 05:55
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
15.03.2026, 22:42 2
Футбол
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
Жирона разгромила Атлетик, Цыганков сделал две результативные передачи
14.03.2026, 16:55 14
Футбол
