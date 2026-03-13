Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 22:06 | Обновлено 13 марта 2026, 22:53
794
3

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»

Матвей поделился эмоциями после победы в 20 туре УПЛ над Оболонью

13 марта 2026, 22:06 | Обновлено 13 марта 2026, 22:53
794
3 Comments
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы своей команды над Оболонью (2:1) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

«В матче первого круга, к сожалению, не удалось выиграть (2:2), потеряли очки, но на это дерби вышли с пониманием, что нужно отдавать должок и забирать три очка. Победили, поэтому отличное настроение, и двигаемся дальше. Всегда против таких команд труднее играть, потому что они сзади закрываются, играют в пять защитников, мало пространства впереди. Хорошо, что после гола мы не сдались, забили два гола – и выиграли

Гол в ворота Оболони? Я думаю, конечно, передача была тяжелая, но наверняка больше игрок бил в мою сторону, чтобы не было контратаки, так получилось, что там был я, зацепился и забил гол. Честно, думал, что будет офсайд. Но потом мне сказали партнеры по команде, что там задержался игрок.

Моя результативность? Это не магия, а постоянный труд над собой. Благодаря команде, благодаря вере тренеров и всех рядом. Возможно, сейчас на поле судьба благодарит меня за то, из-за чего я прошел», – сказал Пономаренко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
palomka
Давай в Жирону і буде тобі щастя 
Ответить
-1
Alexander Киев
Це не магія, це арбітр і в черговий раз ліве пенальті ставить 🐒
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем