Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Это не магия, но я думал, что там был офсайд»

Форвард Динамо Матвей Пономаренко поделился эмоциями после победы своей команды над Оболонью (2:1) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

«В матче первого круга, к сожалению, не удалось выиграть (2:2), потеряли очки, но на это дерби вышли с пониманием, что нужно отдавать должок и забирать три очка. Победили, поэтому отличное настроение, и двигаемся дальше. Всегда против таких команд труднее играть, потому что они сзади закрываются, играют в пять защитников, мало пространства впереди. Хорошо, что после гола мы не сдались, забили два гола – и выиграли

Гол в ворота Оболони? Я думаю, конечно, передача была тяжелая, но наверняка больше игрок бил в мою сторону, чтобы не было контратаки, так получилось, что там был я, зацепился и забил гол. Честно, думал, что будет офсайд. Но потом мне сказали партнеры по команде, что там задержался игрок.

Моя результативность? Это не магия, а постоянный труд над собой. Благодаря команде, благодаря вере тренеров и всех рядом. Возможно, сейчас на поле судьба благодарит меня за то, из-за чего я прошел», – сказал Пономаренко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 38 зачетных пунктов после 20 сыгранных матчей.