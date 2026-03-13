Арда ТУРАН: «Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе»
Коуч «горняков» раскрыл задачи, которые ставит перед командой
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, какие задачи ставит перед своей командой на ближайшее время, заявив об амбициях как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.
«Мое стремление к победе не изменилось со времен моей игровой карьеры. У нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Но сейчас я сосредоточен только на своих успехах здесь. Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе», – сказал турецкий наставник.
Накануне «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций на выезде обыграл «Лех» со счетом 3:1, также «горняки» в настоящий момент являются единоличными лидерами турнирной таблицы УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
