Арда ТУРАН: «Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, какие задачи ставит перед своей командой на ближайшее время, заявив об амбициях как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.

«Мое стремление к победе не изменилось со времен моей игровой карьеры. У нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Но сейчас я сосредоточен только на своих успехах здесь. Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе», – сказал турецкий наставник.

Накануне «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций на выезде обыграл «Лех» со счетом 3:1, также «горняки» в настоящий момент являются единоличными лидерами турнирной таблицы УПЛ.