Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе»
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 21:40 |
144
0

Арда ТУРАН: «Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе»

Коуч «горняков» раскрыл задачи, которые ставит перед командой

13 марта 2026, 21:40 |
144
0
Арда ТУРАН: «Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе»
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, какие задачи ставит перед своей командой на ближайшее время, заявив об амбициях как во внутреннем чемпионате, так и в еврокубках.

«Мое стремление к победе не изменилось со времен моей игровой карьеры. У нас есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы. Но сейчас я сосредоточен только на своих успехах здесь. Мы хотим снова выиграть чемпионат и добиться успеха в Европе», – сказал турецкий наставник.

Накануне «Шахтер» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций на выезде обыграл «Лех» со счетом 3:1, также «горняки» в настоящий момент являются единоличными лидерами турнирной таблицы УПЛ.

По теме:
Два игрока Шахтера получили дебютные вызовы в сборную Бразилии U-20
Интерес из Германии. Шахтер установил ценник в 25 млн евро на своего игрока
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Арда Туран Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Marca
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2026, 03:42 6
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12 марта 2026, 21:42 111
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Донецкая команда одержала победу в Познани

ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Футбол | 13.03.2026, 19:05
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.03.2026, 14:50
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 08:12
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Футбол
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем