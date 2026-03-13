ФОТО. Фанат ПСЖ попытался устроиться в клуб: показал резюме Луису Энрике

В социальных сетях набирает популярность необычная история с участием фаната ПСЖ, который решил оригинально попробовать найти работу в клубе.

Болельщик подошел к полузащитнику парижан Витинье и главному тренеру команды Луису Энрике, чтобы сделать фото. Однако во время снимка он держал в руках свое резюме (CV), очевидно пытаясь привлечь внимание представителей клуба.

Фотографии быстро разошлись в социальных сетях и стали вирусными. На кадрах фанат позирует вместе с футболистом и наставником ПСЖ, демонстрируя документ с информацией о себе.

Многие пользователи в комментариях шутят, что это один из самых оригинальных способов поиска работы в футбольном клубе, а некоторые даже назвали фаната «гением нетворкинга».

Пока неизвестно, обратили ли в ПСЖ внимание на резюме болельщика, однако сама история уже стала популярной среди футбольных фанатов в соцсетях.