Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фанат ПСЖ попытался устроиться в клуб: показал резюме Луису Энрике
Другие новости
13 марта 2026, 20:52 | Обновлено 13 марта 2026, 21:30
685
0

ФОТО. Фанат ПСЖ попытался устроиться в клуб: показал резюме Луису Энрике

Прикол дня

13 марта 2026, 20:52 | Обновлено 13 марта 2026, 21:30
685
0
ФОТО. Фанат ПСЖ попытался устроиться в клуб: показал резюме Луису Энрике
X. Фан ПСЖ, Витинья и Луис Энрике

В социальных сетях набирает популярность необычная история с участием фаната ПСЖ, который решил оригинально попробовать найти работу в клубе.

Болельщик подошел к полузащитнику парижан Витинье и главному тренеру команды Луису Энрике, чтобы сделать фото. Однако во время снимка он держал в руках свое резюме (CV), очевидно пытаясь привлечь внимание представителей клуба.

Фотографии быстро разошлись в социальных сетях и стали вирусными. На кадрах фанат позирует вместе с футболистом и наставником ПСЖ, демонстрируя документ с информацией о себе.

Многие пользователи в комментариях шутят, что это один из самых оригинальных способов поиска работы в футбольном клубе, а некоторые даже назвали фаната «гением нетворкинга».

Пока неизвестно, обратили ли в ПСЖ внимание на резюме болельщика, однако сама история уже стала популярной среди футбольных фанатов в соцсетях.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем