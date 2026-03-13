Школа Борнмута. Забарный – в топе по количеству передач в зону завершения

20-летний испанский футболист «Реала» Дин Хейсен, по данным DataMB, лидирует среди центральных защитников (U-23) пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству передач в зону завершения атак в сезоне 2025/26.

В активе испанца 204 подобных действия в Ла Лиге.

Вторым в данном рейтинге идет 22-летний косовский защитник Гоффенгайма Альбиан Хайдари (202), третьим – 21-летний украинский игрок ПСЖ Илья Забарный (187).

Интересным фактом является то, что в прошлом сезоне как Дин Хейсен, так и Илья Забарный выступали в составе одной команды – «Борнмута».

Центральные защитники (U-23) топ-5 европейских чемпионатов по количеству передач в зону завершения атак:

204 – Дин Хейсен (Реал), 20 лет

202 – Альбиан Хайдари (Гоффенхайм), 22 года

187 – Илья Забарный (ПСЖ), 23 года

182 – Хакобо Рамон (Комо), 21 год

169 – Пау Кубарси (Барселона), 19 лет