Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Школа Борнмута. Забарный – в топе по количеству передач в зону завершения
13 марта 2026, 19:51 |
Школа Борнмута. Забарный – в топе по количеству передач в зону завершения

Украинец отстает от Хейсена всего на 17 пасов

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20-летний испанский футболист «Реала» Дин Хейсен, по данным DataMB, лидирует среди центральных защитников (U-23) пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству передач в зону завершения атак в сезоне 2025/26.

В активе испанца 204 подобных действия в Ла Лиге.

Вторым в данном рейтинге идет 22-летний косовский защитник Гоффенгайма Альбиан Хайдари (202), третьим – 21-летний украинский игрок ПСЖ Илья Забарный (187).

Интересным фактом является то, что в прошлом сезоне как Дин Хейсен, так и Илья Забарный выступали в составе одной команды – «Борнмута».

Центральные защитники (U-23) топ-5 европейских чемпионатов по количеству передач в зону завершения атак:

  • 204 – Дин Хейсен (Реал), 20 лет
  • 202 – Альбиан Хайдари (Гоффенхайм), 22 года
  • 187 – Илья Забарный (ПСЖ), 23 года
  • 182 – Хакобо Рамон (Комо), 21 год
  • 169 – Пау Кубарси (Барселона), 19 лет
Дмитрий Вус
