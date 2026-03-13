Школа Борнмута. Забарный – в топе по количеству передач в зону завершения
Украинец отстает от Хейсена всего на 17 пасов
20-летний испанский футболист «Реала» Дин Хейсен, по данным DataMB, лидирует среди центральных защитников (U-23) пяти ведущих европейских чемпионатов по количеству передач в зону завершения атак в сезоне 2025/26.
В активе испанца 204 подобных действия в Ла Лиге.
Вторым в данном рейтинге идет 22-летний косовский защитник Гоффенгайма Альбиан Хайдари (202), третьим – 21-летний украинский игрок ПСЖ Илья Забарный (187).
Интересным фактом является то, что в прошлом сезоне как Дин Хейсен, так и Илья Забарный выступали в составе одной команды – «Борнмута».
Центральные защитники (U-23) топ-5 европейских чемпионатов по количеству передач в зону завершения атак:
- 204 – Дин Хейсен (Реал), 20 лет
- 202 – Альбиан Хайдари (Гоффенхайм), 22 года
- 187 – Илья Забарный (ПСЖ), 23 года
- 182 – Хакобо Рамон (Комо), 21 год
- 169 – Пау Кубарси (Барселона), 19 лет
🇪🇺 Top 5 League U23 Centre-backs: Passes to final third— DataMB (@DataMB_) March 13, 2026
◉ 204 — Dean Huijsen (Real Madrid, 20)
◎ 202 — A. Hajdari (Hoffenheim, 22)
◎ 187 — I. Zabarnyi (PSG, 23)
◎ 182 — Jacobo Ramón (Como, 21)
◎ 169 — Pau Cubarsí (Barcelona, 19)
📊 https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/3SyVBSEvnS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
