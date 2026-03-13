ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Президент Динамо закурил прямо в ложе
В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и киевской «Оболонью». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.
На 40-й минуте матча свой восьмой гол в нынешнем сезоне УПЛ забил форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко.
20-летний нападающий забивает в шести матчах чемпионата подряд и сравнялся с лучшими бомбардирами лиги по количеству голов за сезон.
На голевые подвиги Матвея на стадионе отреагировал президент «Динамо» Игорь Суркис.
