В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и киевской «Оболонью». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 40-й минуте матча свой восьмой гол в нынешнем сезоне УПЛ забил форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко.

20-летний нападающий забивает в шести матчах чемпионата подряд и сравнялся с лучшими бомбардирами лиги по количеству голов за сезон.

На голевые подвиги Матвея на стадионе отреагировал президент «Динамо» Игорь Суркис.

ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ