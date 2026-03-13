ВИДЕО. Снова он! Матвей Пономаренко забил в шестом матче УПЛ подряд
На 40-й минуте форвард вывел киевлян вперед – 2:1
В пятницу, 13 марта, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве проходит матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором «Динамо» играет против «Оболони».
На 40-й минуте встречи «Динамо» наконец вышло вперед – счет 2:1 в пользу киевлян открыл Матвей Пономаренко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для 20-летнего нападающего этот гол стал восьмым в сезоне УПЛ – он забивает в шести матчах чемпионата подряд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тимченко оценил очередную неудачу Полтавы
Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах