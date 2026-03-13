  ВИДЕО. Неожиданное начало. Оболонь открыла счет в игре с Динамо
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 18:28 | Обновлено 13 марта 2026, 18:56
ВИДЕО. Неожиданное начало. Оболонь открыла счет в игре с Динамо

Голом на 20-й минуте отличился Денис Устименко

ФК Оболонь Киев. Денис Устименко

В пятницу, 13 марта, состоится матч 20-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между киевским «Динамо» и киевской «Оболонью». Команды встретились на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

На 20-й минуте счет встречи был открыт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в киевском дерби забил нападающий «пивоваров» Денис Устименко.

По теме:
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
Динамо Киев – Оболонь. Видео голов и обзор (обновляется)
Дмитрий Вус
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Футбол | 13 марта 2026, 12:35 10
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь

Матч 20-го тура УПЛ начнется 13 марта в 18:00

В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13 марта 2026, 08:12 5
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира

Шанс получат Ирак или ОАЭ

Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Футбол | 13.03.2026, 16:29
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Популярные новости
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 9
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
11.03.2026, 17:32 50
Футбол
