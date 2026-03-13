ФОТО. Криштиану Роналду внезапно появился в Мадриде: известна причина
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заметили в Мадриде возле одного из ресторанов.
Фотографии быстро разошлись по социальным сетям и привлекли внимание фанатов.
На снимках 39-летний футболист выходит из заведения в белой рубашке с крупной надписью LOEWE, черных брюках и светлых кроссовках.
Поклонники активно обсуждают внешний вид Роналду, отмечая, что легендарный форвард по-прежнему остается одной из главных икон футбольного стиля.
Напомним, что в Мадриде Криштиану проходит восстановление после полученной травмы в расположении «Аль-Насра».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Познани «Шахтеру» не стоило пропускать
Шанс получат Ирак или ОАЭ
