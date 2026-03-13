Коуч СК Полтава: «Мое мнение – деньги нужно зарабатывать, а не получать»

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после поражения своей команды в матче с Карпатами (0:4) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Считаю, что мы провели хороший первый тайм. Не забили пенальти. К сожалению, пропустили – это наша ошибка. Не так много моментов было у Карпат в первом тайме, но ошиблись и пропустили. Мы пытались отыграться, первый тайм был неплохим. Вторую половину встречи мы провалили. Вышли на второй тайм, как мне казалось, с мыслями отыграться, но пропустили скорый второй гол. Впоследствии уже третий и четвёртый. Это был провальный тайм. Психологическая ситуация, конечно, не очень хорошая. Вторую игру подряд проигрываем. Досадно уступать, ведь первый тайм был неплохим, но в футбол играют 90 минут. Поэтому поздравляю Карпаты с победой, она заслужена. А мы будем анализироваться. До следующего поединка у нас есть время.

– Повлиял ли незабитый пенальти психологически на дальнейшую игру команды?

– Конечно, что повлиял. Уверенности прибавил бы, если бы реализовали пенальти. Но не забили, бывает. Это футбол… Счет ничейный, играйте дальше, пытайтесь забить из игры или еще раз заработать пенальти. Не должен незабитый пенальти так влиять на команду. Конечно, сказался недостаток опыта. Хотя Карпаты находятся в сложной турнирной ситуации. Однако футболисты у них очень хорошего уровня. Мы позволили им очень многое во втором тайме и они этим воспользовались.

- Как вы будете настраивать команду на следующие матчи? Нужно добывать очки, ведь Полтава находится в нижней части турнирной таблицы?

– Во-первых, футболисты – профессионалы, им есть за что играть. Они зарабатывают немалые деньги. Мое личное мнение – деньги нужно зарабатывать, а не получать. Очень тяжело в этой ситуации, поскольку нет результата. Вроде бы игра неплохая, но результат отсутствует. С этим нужно справиться, они должны находить в себе силы. Футбол настолько устроен, что сегодня ты проиграл, а завтра два матча выиграл и тебя все носят на руках. Люди, которые нас носили на руках, когда мы вышли в УПЛ, критикуют. В жизни, особенно, в спорте так бывает. Все зависит только от нас. Человек – творец своей судьбы. Посмотрим, как мы с этим справимся, – сказал Тимченко.