Вирт объяснил, почему Шахтер пропустил гол от Леха
Шахтеру не стоит расслабляться
Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport ua рассказал, была ли заслуженной победа «горняков» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций над польским «Лехом» — 3:1.
«Шахтер», прежде всего, запомнился уверенностью в своих силах, быстрым переходом от обороны к атаке. Статистические данные подтвердили значительное преимущество гостей во всех компонентах, поэтому их победа в Познани сомнений не вызывает.
Игра «Шахтера» произвела целостное впечатление, за исключением короткого промежутка времени в середине второго тайма, когда дончане сбавили обороты. И сразу же поплатились пропущенным мячом. Уверен, что главный тренер «горняков» Арда Туран обязательно обратит на это внимание своих подопечных, и в ответном матче обойдется без таких сбоев. Расслабляться не стоит.
Конечно, не может не беспокоить, что 19 марта в Кракове не смогут помочь стопперам травмированный Николай Матвиенко и дисквалифицированный Валерий Бондарь. Это добавит головной боли Арде Турану, но я уверен, что выход будет найден».
Ранее Виктор Грачев объяснил, почему Проспер Оба имеет мало игровой практики.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Львы» в номинально гостевом матче одержали дебютную победу под руководством Франа Фернандеса
Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии