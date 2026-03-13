  4. Вирт объяснил, почему Шахтер пропустил гол от Леха
13 марта 2026, 17:28
171
0

Вирт объяснил, почему Шахтер пропустил гол от Леха

Шахтеру не стоит расслабляться

13 марта 2026, 17:28 |
171
0
Вирт объяснил, почему Шахтер пропустил гол от Леха
Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport ua рассказал, была ли заслуженной победа «горняков» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций над польским «Лехом» — 3:1.

«Шахтер», прежде всего, запомнился уверенностью в своих силах, быстрым переходом от обороны к атаке. Статистические данные подтвердили значительное преимущество гостей во всех компонентах, поэтому их победа в Познани сомнений не вызывает.

Игра «Шахтера» произвела целостное впечатление, за исключением короткого промежутка времени в середине второго тайма, когда дончане сбавили обороты. И сразу же поплатились пропущенным мячом. Уверен, что главный тренер «горняков» Арда Туран обязательно обратит на это внимание своих подопечных, и в ответном матче обойдется без таких сбоев. Расслабляться не стоит.

Конечно, не может не беспокоить, что 19 марта в Кракове не смогут помочь стопперам травмированный Николай Матвиенко и дисквалифицированный Валерий Бондарь. Это добавит головной боли Арде Турану, но я уверен, что выход будет найден».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
