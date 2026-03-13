Дулуб назвал футболиста, который может решить судьбу матча Динамо – Оболонь

13 марта 2026, 16:43
Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча Оболонь – Динамо в 20 туре Украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что героем встречи может стать Матвей Пономаренко.

– Динамо – Оболонь. Киевское дерби. Подопечные Игоря Костюка находятся в хорошей форме, но с «пивоварами» просто не бывает никому. Чего ожидаете от этого поединка?

– Я ожидаю боевой игры. У Динамо будет преимущество за счет собственного поля, на мой взгляд. Фактор "своего поля" может сыграть решающую роль в этом матче. С «пивоварами» действительно будет не легко. Этому есть причина: подопечные Александра Антоненко играют в три центральных защитника. Еще стоит отметить бойцовские качества «пивоваров». В матче с Кривбассом (0:0) они даже в десяти вытеснили максимум из той игры. Тем не менее, поставлю на победу киевского Динамо в этой игре.

– Зимой многие эксперты негативно отмечали отсутствие трансферов в Динамо, но Игорь Костюк «завел» молодых игроков, посадив на скамью запасных Ярмоленко и Буяльского, и это дает результат. Как вам такова стратегия киевского клуба?

– Знаете, ставка на молодежь – это хорошо, но это обычно о краткосрочной перспективе. Это может быть только эпизодическим решением задачи. Если говорить стратегически – нужен опыт, сплав опыта и молодости. Нельзя делать ставку только на опыт или только на молодость. Здесь нужно соблюдать баланс.

У Динамо есть тренер, принимающий решение. Они принимают решение совместно с президентом клуба, и только они могут сказать, как эта стратегия сработает. По моему мнению, очень трудно анализировать, когда это происходит в краткосрочной перспективе. Молодым присуща нестабильность.

Понятно, что сейчас очень хорошо проявляет себя Матвей Пономаренко и поймал нрав. Он забивает голы! Фактор Пономаренко может сыграть свою роль в матче против Оболони, – сказал специалист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с опытным украинцем
Коуч СК Полтава: «Мое мнение – деньги нужно зарабатывать, а не получать»
Динамо Киев – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру
Олег Дулуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь чемпионат Украины по футболу Матвей Пономаренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 09:30 2
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

Самба Диалло перешел в «Рух»

Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Футбол | 12 марта 2026, 21:42 111
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех

Донецкая команда одержала победу в Познани

Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Теннис | 13.03.2026, 12:10
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Украинский тренер в Польше: «Лех еще рано хоронить»
Футбол | 13.03.2026, 16:47
Украинский тренер в Польше: «Лех еще рано хоронить»
Украинский тренер в Польше: «Лех еще рано хоронить»
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
ВИДЕО. УАФ признала три ошибки арбитра в скандальном матче Полесье – Динамо
12.03.2026, 15:05 49
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 17
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
