Дулуб назвал футболиста, который может решить судьбу матча Динамо – Оболонь

Известный тренер Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча Оболонь – Динамо в 20 туре Украинской Премьер-лиги. Специалист считает, что героем встречи может стать Матвей Пономаренко.

– Динамо – Оболонь. Киевское дерби. Подопечные Игоря Костюка находятся в хорошей форме, но с «пивоварами» просто не бывает никому. Чего ожидаете от этого поединка?

– Я ожидаю боевой игры. У Динамо будет преимущество за счет собственного поля, на мой взгляд. Фактор "своего поля" может сыграть решающую роль в этом матче. С «пивоварами» действительно будет не легко. Этому есть причина: подопечные Александра Антоненко играют в три центральных защитника. Еще стоит отметить бойцовские качества «пивоваров». В матче с Кривбассом (0:0) они даже в десяти вытеснили максимум из той игры. Тем не менее, поставлю на победу киевского Динамо в этой игре.

– Зимой многие эксперты негативно отмечали отсутствие трансферов в Динамо, но Игорь Костюк «завел» молодых игроков, посадив на скамью запасных Ярмоленко и Буяльского, и это дает результат. Как вам такова стратегия киевского клуба?

– Знаете, ставка на молодежь – это хорошо, но это обычно о краткосрочной перспективе. Это может быть только эпизодическим решением задачи. Если говорить стратегически – нужен опыт, сплав опыта и молодости. Нельзя делать ставку только на опыт или только на молодость. Здесь нужно соблюдать баланс.

У Динамо есть тренер, принимающий решение. Они принимают решение совместно с президентом клуба, и только они могут сказать, как эта стратегия сработает. По моему мнению, очень трудно анализировать, когда это происходит в краткосрочной перспективе. Молодым присуща нестабильность.

Понятно, что сейчас очень хорошо проявляет себя Матвей Пономаренко и поймал нрав. Он забивает голы! Фактор Пономаренко может сыграть свою роль в матче против Оболони, – сказал специалист.