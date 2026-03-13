Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 14 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В полуфинале украинка сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Встреча начнется четвертым запуском на корте №1 после игры Соболенко – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.

Победительница поединка в финале поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Линдой Носковой.

