Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 14 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В полуфинале украинка сыграет против третьей ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан). Встреча начнется четвертым запуском на корте №1 после игры Соболенко – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.
Это будет седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.
Победительница поединка в финале поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Линдой Носковой.
