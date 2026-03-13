Гвардиола, Артета, Эмери. Испанцы возглавляют статистический топ коучей АПЛ

Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, как мы уже сообщали, отметил 100-ю победу во главе бирмингемцев во всех турнирах.

Произошло это в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» на выезде победила французский «Лилль» со счетом 1:0.

С того момента, как испанец возглавил английский клуб, только два тренера команд АПЛ, кроме него, одержали более 100 побед со своими командами во всех турнирах.

Интересным фактом является то, что они также являются испанцами.

Пеп Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» одержал 139 побед, а Микель Артета с «Арсеналом» — 120.

Тренеры команд АПЛ с наибольшим количеством побед во всех турнирах, начиная с того момента, как Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу»: