Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола, Артета, Эмери. Испанцы возглавляют статистический топ коучей АПЛ
Англия
13 марта 2026, 15:39 |
52
0

Гвардиола, Артета, Эмери. Испанцы возглавляют статистический топ коучей АПЛ

Астон Вилла под руководством Унаи Эмери одержала свою очередную победу

13 марта 2026, 15:39 |
52
0
Гвардиола, Артета, Эмери. Испанцы возглавляют статистический топ коучей АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Испанский тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, как мы уже сообщали, отметил 100-ю победу во главе бирмингемцев во всех турнирах.

Произошло это в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» на выезде победила французский «Лилль» со счетом 1:0.

С того момента, как испанец возглавил английский клуб, только два тренера команд АПЛ, кроме него, одержали более 100 побед со своими командами во всех турнирах.

Интересным фактом является то, что они также являются испанцами.

Пеп Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» одержал 139 побед, а Микель Артета с «Арсеналом» — 120.

Тренеры команд АПЛ с наибольшим количеством побед во всех турнирах, начиная с того момента, как Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу»:

  • 139 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 120 – Микель Артета (Испания)
  • 100 – Унаи Эмери (Испания)
  • 93 – Эдди Хау (Англия)
  • 67 – Марку Силва (Португалия)
  • 62 – Арне Слот (Нидерланды)
  • 60 – Эрик Тен Хаг (Нидерланды)
  • 58 – Дэвид Мойес (Шотландия)
  • 56 – Юрген Клопп (Германия)
  • 55 – Энцо Мареска (Италия)
По теме:
Лишь один игрок забил больше Марадоны на стадионе его имени. Кто он?
128 результативных действий на троих. Уникальная статистика лидеров Баварии
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном
Пеп Гвардиола Микель Артета Унаи Эмери Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
Футбол | 13 марта 2026, 13:44 0
Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити

Форвард сборной Норвегии готов принять приглашение Переса и присоединиться к мадридскому «Реалу»

Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13 марта 2026, 02:25 35
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!

Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии

Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Футбол | 13.03.2026, 08:59
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Футбол | 13.03.2026, 10:23
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 109
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем