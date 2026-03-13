Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд заинтересован в летнем переходе в мадридский «Реал» – один из лучших игроков мира открыт к трансферу в чемпионат Испании.

По информации L'Équipe и MatchDay Central, президент королевского клуба Флорентино Перес мечтает объединить в атаке своей команды Холанда и французского форварда Килиана Мбаппе.

Холанд намерен в нынешнем сезоне сосредоточиться на выступлениях в английском «Манчестер Сити», однако примет предложение от «сливочных», если представится такая возможность.

В составе «горожан» Эрлинг провел 40 матчей в кампании 2025/26, забил 29 голов и отдал семь ассистов. Контракт 25-летнего нападающего истекает в июне 2034-го.

Трансферная стоимость Холланда составляет 200 миллионов евро. В активе форварда – 48 поединков и 55 результативных ударов за сборную Норвегию.