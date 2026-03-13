Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
Форвард сборной Норвегии готов принять приглашение Переса и присоединиться к мадридскому «Реалу»
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд заинтересован в летнем переходе в мадридский «Реал» – один из лучших игроков мира открыт к трансферу в чемпионат Испании.
По информации L'Équipe и MatchDay Central, президент королевского клуба Флорентино Перес мечтает объединить в атаке своей команды Холанда и французского форварда Килиана Мбаппе.
Холанд намерен в нынешнем сезоне сосредоточиться на выступлениях в английском «Манчестер Сити», однако примет предложение от «сливочных», если представится такая возможность.
В составе «горожан» Эрлинг провел 40 матчей в кампании 2025/26, забил 29 голов и отдал семь ассистов. Контракт 25-летнего нападающего истекает в июне 2034-го.
Трансферная стоимость Холланда составляет 200 миллионов евро. В активе форварда – 48 поединков и 55 результативных ударов за сборную Норвегию.
🚨💣 EXCLUSIVE: Erling Haaland is interested in a summer move to Real Madrid, with the Norwegian striker open to the idea of joining the Spanish giants if the opportunity presents itself. ⚪👀— MatchDay Central (@MatchDCentral) March 12, 2026
Club president Florentino Pérez has already shown strong interest in the move and… pic.twitter.com/Ogrx4QqMVv
