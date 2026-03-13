Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
Англия
13 марта 2026, 13:44 | Обновлено 13 марта 2026, 14:19
1179
1

Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити

Форвард сборной Норвегии готов принять приглашение Переса и присоединиться к мадридскому «Реалу»

13 марта 2026, 13:44 | Обновлено 13 марта 2026, 14:19
1179
1 Comments
Холанд выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд заинтересован в летнем переходе в мадридский «Реал» – один из лучших игроков мира открыт к трансферу в чемпионат Испании.

По информации L'Équipe и MatchDay Central, президент королевского клуба Флорентино Перес мечтает объединить в атаке своей команды Холанда и французского форварда Килиана Мбаппе.

Холанд намерен в нынешнем сезоне сосредоточиться на выступлениях в английском «Манчестер Сити», однако примет предложение от «сливочных», если представится такая возможность.

В составе «горожан» Эрлинг провел 40 матчей в кампании 2025/26, забил 29 голов и отдал семь ассистов. Контракт 25-летнего нападающего истекает в июне 2034-го.

Трансферная стоимость Холланда составляет 200 миллионов евро. В активе форварда – 48 поединков и 55 результативных ударов за сборную Норвегию.

По теме:
Арбелоа назвал лучшего вратаря в истории Реала: «Я такого не видел»
В Украину вернулся футболист, который последний год не выходил на поле
Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов
Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд Флорентино Перес трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
Футбол | 13 марта 2026, 13:43 0
ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ

Домчак показывает класс на линии

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2026, 03:42 4
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина в двух сетах одолела Джессику Пегулу и далее сыграет против Элины

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Футбол | 13.03.2026, 12:35
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13.03.2026, 07:04
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
як це все в одній команді має вжитися?
Ответить
0
Популярные новости
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 109
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем