ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ

На старте матча УПЛ между Полтавой и Карпатами хозяева заработали право на пенальти.

Однако аутсайдер чемпионата Украины не сумел выйти вперед – вратарь львовской команды Назар Домчак потянул удар Дмитрия Плахтыря.

Интересно, что для 18-летнего Домчака это уже четвертый пенальти в его карьере УПЛ. И юный кипер отразил три удар с точки. До Плахтыря забить Назару не смогли Александр Филиппов и Юрий Климчук.

Только Александр Назаренко реализовал пенальти против Домчака.

Слышно, как болельщики Карпат уже скандируют фамилию Назара.