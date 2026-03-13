Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. 18-летний вратарь Карпат отбил три из четырех пенальти в УПЛ
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 13:59 | Обновлено 13 марта 2026, 14:18
Домчак показывает класс на линии

ФК Карпаты. Назар Домчак

На старте матча УПЛ между Полтавой и Карпатами хозяева заработали право на пенальти.

Однако аутсайдер чемпионата Украины не сумел выйти вперед – вратарь львовской команды Назар Домчак потянул удар Дмитрия Плахтыря.

Интересно, что для 18-летнего Домчака это уже четвертый пенальти в его карьере УПЛ. И юный кипер отразил три удар с точки. До Плахтыря забить Назару не смогли Александр Филиппов и Юрий Климчук.

Только Александр Назаренко реализовал пенальти против Домчака.

Слышно, как болельщики Карпат уже скандируют фамилию Назара.

Назар Домчак Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полтава - Карпаты
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
