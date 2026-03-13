Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
Нужны деньги на увольнение Фернандеса и назначение Кобина
По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство Карпат приняло решение уволить тренера Франа Фернандеса, однако пока решило не разрывать контракт.
Проблема в том, что зимой наставник подписал многолетний договор, поэтому его увольнение потянет выплату компенсации.
Львовский клуб хотел пригласить тренера Ингульца Василия Кобина, но и здесь пока не получается – представитель Первой лиги требует за наставника выплату компенсации.
Сообщается, что пока было решено оставить работать Фернандеса. Менеджмент считает, что он справится с задачей сохранения места в элите, а на новый сезон пригласят другого тренера.
