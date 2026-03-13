Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 13:45 | Обновлено 13 марта 2026, 14:20
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера

Нужны деньги на увольнение Фернандеса и назначение Кобина

13 марта 2026, 13:45 | Обновлено 13 марта 2026, 14:20
Нужно много денег. Известно, почему Карпаты не меняют тренера
ФК Карпаты. Фран Фернандес

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство Карпат приняло решение уволить тренера Франа Фернандеса, однако пока решило не разрывать контракт.

Проблема в том, что зимой наставник подписал многолетний договор, поэтому его увольнение потянет выплату компенсации.

Львовский клуб хотел пригласить тренера Ингульца Василия Кобина, но и здесь пока не получается – представитель Первой лиги требует за наставника выплату компенсации.

Сообщается, что пока было решено оставить работать Фернандеса. Менеджмент считает, что он справится с задачей сохранения места в элите, а на новый сезон пригласят другого тренера.

Карпаты Львов Фран Фернандес Василий Кобин Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
olex.mykhailov
Нахріна з ноунеймами підписувати багаторічні контракти та й ще з такими відступними??? Збереження місця в еліті це не рівень Карпат-ця команда має боротися за єврокубки а не грати так як вона грає зараз(((
Alexander Киев
На Трибуні Бурсаба стаття що ведуться перемовини із Йовічевічем, а тут вже Кобін 😄
Gargantua
купи козу, продай козу
