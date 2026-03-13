Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Матч 20-го тура УПЛ начнется 13 марта в 18:00
13 марта 2026 года, в пятницу, в 18:00 стартует матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и киевская «Оболонь».
Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
