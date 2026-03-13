Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь

Матч 20-го тура УПЛ начнется 13 марта в 18:00

Коллаж Sport.ua

13 марта 2026 года, в пятницу, в 18:00 стартует матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и киевская «Оболонь».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Александр Афанасьев из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.27 для Динамо и 12.40 для Оболони. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Alexander Киев
Весь Київ за Оболонь ☝🏻
Нічого тут робити зрадникам із ОПЗЖ
