На войне с россией погиб бывший футболист львовских Карпат и Динамо

13 марта во Львове простились с бывшим футболистом «Карпат» и «Динамо» Львов Владимиром Вовчко, погибшим на войне.

Вовчок родился 23 апреля 1980 года во Львове и учился во Львовском государственном университете физической культуры. В профессиональном футболе он выступал за «Карпаты», а именно за вторую команду «львов», «Динамо» (Львов) и «Техно-Центр Рогатин».

В 2024 году Владимир встал на защиту Украины и служил в составе 225-го отдельного штурмового полка на Курском направлении. Он погиб 5 ноября 2024 года. Вероятно, смерть героя подтвердили лишь недавно, ведь похороны состоялись 13 марта.