Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На войне с россией погиб бывший футболист львовских Карпат и Динамо
Украина. Премьер лига
14 марта 2026, 21:20
2499
0

На войне с россией погиб бывший футболист львовских Карпат и Динамо

Ушел из жизни Владимир Вовчок

14 марта 2026, 21:20 |
2499
0
На войне с россией погиб бывший футболист львовских Карпат и Динамо
ФК Карпаты. Владимир Вовчок

13 марта во Львове простились с бывшим футболистом «Карпат» и «Динамо» Львов Владимиром Вовчко, погибшим на войне.

Вовчок родился 23 апреля 1980 года во Львове и учился во Львовском государственном университете физической культуры. В профессиональном футболе он выступал за «Карпаты», а именно за вторую команду «львов», «Динамо» (Львов) и «Техно-Центр Рогатин».

В 2024 году Владимир встал на защиту Украины и служил в составе 225-го отдельного штурмового полка на Курском направлении. Он погиб 5 ноября 2024 года. Вероятно, смерть героя подтвердили лишь недавно, ведь похороны состоялись 13 марта.

Карпаты Львов Динамо Львов смерть потери в войне
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем