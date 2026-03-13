Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Иран может стать девятым
Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026, однако из-за военных действий на своей территории после атаки США и Израиля может не сыграть на турнире.
Министр спорта Ирана уже заявил, что сборная не поедет на соревнование.
Если так случится, то это будет девятый случай, когда команда вышла в финальную часть турнира, но не приехала играть.
На ЧМ-1930 не приехали Япония и Сиам (Таиланд) из-за высоких расходов, а Египет не сумел организовать логистику и опоздал на корабль.
В 1938 Австрия была аннексирована Германией и не участвовала в ЧМ, а у Индии в 1950 году были логистические проблемы.
Шотландия не сыграла на ЧМ-1950 из-за того, что команду не признали победителем отбора, а Франция и Турция пропустили чемпионат мира из-за высоких расходов.
