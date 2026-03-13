Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 марта 2026, 15:31 | Обновлено 13 марта 2026, 15:52
1281
1

Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории

Иран может стать девятым

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026, однако из-за военных действий на своей территории после атаки США и Израиля может не сыграть на турнире.

Министр спорта Ирана уже заявил, что сборная не поедет на соревнование.

Если так случится, то это будет девятый случай, когда команда вышла в финальную часть турнира, но не приехала играть.

На ЧМ-1930 не приехали Япония и Сиам (Таиланд) из-за высоких расходов, а Египет не сумел организовать логистику и опоздал на корабль.

В 1938 Австрия была аннексирована Германией и не участвовала в ЧМ, а у Индии в 1950 году были логистические проблемы.

Шотландия не сыграла на ЧМ-1950 из-за того, что команду не признали победителем отбора, а Франция и Турция пропустили чемпионат мира из-за высоких расходов.

ЧМ-2026 по футболу сборная Ирана по футболу
Иван Зинченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Найповажніша причина пропустити ЧС була у Австрії
Ответить
+1
