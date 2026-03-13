Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 марта 2026, 10:44 |
141
0

Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов

Однако в ответном матче 1/8 финала испанец может приблизиться к рекордсмену по количеству побед

13 марта 2026, 10:44 |
141
0
Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в седьмой раз проиграл мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов – произошло это в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26 (0:3).

Семь поражений от королевского клуба для Пепа (во главе «Баварии» и «Манчестер Сити») в турнире является повторением антирекорда Юргена Клоппа, работавшего с «Боруссией» Дортмунд и «Ливерпулем».

Тренеры с наибольшим количеством поражений от Реала в Лиге чемпионов:

  • 7 – Пеп Гвардиола (Бавария, Манчестер Сити)
  • 7 – Юрген Клопп (Боруссия Дортмунд, Ливерпуль)
  • 3 – Диего Симеоне (Атлетико)
  • 3 – Томас Тухель (ПСЖ, Челси)
  • 3 – Оттмар Хитцвельд (Боруссия Дортмунд, Бавария)
  • 3 – Массимилиано Аллегри (Ювентус)
  • 3 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

Однако, в домашнем ответном матче в случае победы Гвардиола может приблизиться вплотную к Оттмару Хитцвельду, который является рекордсменом по количеству побед над «сливочными» в Лиге чемпионов.

На данный момент Хитцвельд имеет восемь побед во главе «Баварии», Гвардиола – на 2 меньше (шесть в качестве тренера «Барселоны» и «Манчестер Сити»).

Тренеры с наибольшим количеством побед над Реалом в Лиге чемпионов:

  • 8 – Оттмар Хитцвельд (Бавария)
  • 6 – Пеп Гвардиола (Барселона, Манчестер Сити)
  • 3 – Томас Тухель (ПСЖ, Челси)
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
Звезде Челси грозит суровое наказание от УЕФА
«Самый недооцененный футболист на планете»: Трент – об игроке Реала
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Пеп Гвардиола Юрген Клопп Оттмар Хитцфельд статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 07:32 3
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб
Футболист разочаровался поведением Динамо и покинул клуб

Диалло перешел в «Рух»

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13 марта 2026, 07:40 21
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо

Рефери не будет работать в 20-м туре

Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.03.2026, 10:15
Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13.03.2026, 09:30
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 107
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
Шовковский выступил с обращением к Андрею Шевченко
12.03.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем