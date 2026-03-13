Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов
Однако в ответном матче 1/8 финала испанец может приблизиться к рекордсмену по количеству побед
Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в седьмой раз проиграл мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов – произошло это в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26 (0:3).
Семь поражений от королевского клуба для Пепа (во главе «Баварии» и «Манчестер Сити») в турнире является повторением антирекорда Юргена Клоппа, работавшего с «Боруссией» Дортмунд и «Ливерпулем».
Тренеры с наибольшим количеством поражений от Реала в Лиге чемпионов:
- 7 – Пеп Гвардиола (Бавария, Манчестер Сити)
- 7 – Юрген Клопп (Боруссия Дортмунд, Ливерпуль)
- 3 – Диего Симеоне (Атлетико)
- 3 – Томас Тухель (ПСЖ, Челси)
- 3 – Оттмар Хитцвельд (Боруссия Дортмунд, Бавария)
- 3 – Массимилиано Аллегри (Ювентус)
- 3 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)
Однако, в домашнем ответном матче в случае победы Гвардиола может приблизиться вплотную к Оттмару Хитцвельду, который является рекордсменом по количеству побед над «сливочными» в Лиге чемпионов.
На данный момент Хитцвельд имеет восемь побед во главе «Баварии», Гвардиола – на 2 меньше (шесть в качестве тренера «Барселоны» и «Манчестер Сити»).
Тренеры с наибольшим количеством побед над Реалом в Лиге чемпионов:
- 8 – Оттмар Хитцвельд (Бавария)
- 6 – Пеп Гвардиола (Барселона, Манчестер Сити)
- 3 – Томас Тухель (ПСЖ, Челси)
