Гвардиола догнал Клоппа по количеству поражений от Реала в Лиге чемпионов

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в седьмой раз проиграл мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов – произошло это в первом матче 1/8 финала сезона 2025/26 (0:3).

Семь поражений от королевского клуба для Пепа (во главе «Баварии» и «Манчестер Сити») в турнире является повторением антирекорда Юргена Клоппа, работавшего с «Боруссией» Дортмунд и «Ливерпулем».

Тренеры с наибольшим количеством поражений от Реала в Лиге чемпионов:

7 – Пеп Гвардиола (Бавария, Манчестер Сити)

7 – Юрген Клопп (Боруссия Дортмунд, Ливерпуль)

3 – Диего Симеоне (Атлетико)

3 – Томас Тухель (ПСЖ, Челси)

3 – Оттмар Хитцвельд (Боруссия Дортмунд, Бавария)

3 – Массимилиано Аллегри (Ювентус)

3 – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед)

Однако, в домашнем ответном матче в случае победы Гвардиола может приблизиться вплотную к Оттмару Хитцвельду, который является рекордсменом по количеству побед над «сливочными» в Лиге чемпионов.

На данный момент Хитцвельд имеет восемь побед во главе «Баварии», Гвардиола – на 2 меньше (шесть в качестве тренера «Барселоны» и «Манчестер Сити»).

Тренеры с наибольшим количеством побед над Реалом в Лиге чемпионов: