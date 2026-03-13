Защитник Оболони: «Матч з Динамо? Это будет битва за Киев»
Александр Жовтенко поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо»
Защитник киевской Оболони Александр Жовтенко поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.
– Насколько принципиальным будет для тебя этот матч? Это ведь киевское дерби, а ты еще и воспитанник «Динамо».
– Во-первых, это битва за город. Считаю, что мы на 100% навяжем «Динамо» борьбу. Для меня это очень принципиальная игра, ведь я их воспитанник, как ты сказал. Знаю много ребят из команды. Поэтому будем выходить на поле и все показывать в игре, – сказал Жовтенко.
Матч Динамо – Оболонь запланирован на пятницу, 13 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче Шахтера и Александрии нарушений в штрафной не было
Невероятно! Элина в трех сетах переиграла Игу в четвертьфинале тысячника в Калифорнии