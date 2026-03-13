Защитник Оболони: «Матч з Динамо? Это будет битва за Киев»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 10:02 | Обновлено 13 марта 2026, 10:41
249
1

Александр Жовтенко поделился ожиданиями от матча против киевского «Динамо»

ФК Оболонь Киев. Александр Жовтенко

Защитник киевской Оболони Александр Жовтенко поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Насколько принципиальным будет для тебя этот матч? Это ведь киевское дерби, а ты еще и воспитанник «Динамо».

– Во-первых, это битва за город. Считаю, что мы на 100% навяжем «Динамо» борьбу. Для меня это очень принципиальная игра, ведь я их воспитанник, как ты сказал. Знаю много ребят из команды. Поэтому будем выходить на поле и все показывать в игре, – сказал Жовтенко.

Матч Динамо – Оболонь запланирован на пятницу, 13 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

