Защитник Оболони: «Матч з Динамо? Это будет битва за Киев»

Защитник киевской Оболони Александр Жовтенко поделился ожиданиями от матча против киевского Динамо в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Насколько принципиальным будет для тебя этот матч? Это ведь киевское дерби, а ты еще и воспитанник «Динамо».

– Во-первых, это битва за город. Считаю, что мы на 100% навяжем «Динамо» борьбу. Для меня это очень принципиальная игра, ведь я их воспитанник, как ты сказал. Знаю много ребят из команды. Поэтому будем выходить на поле и все показывать в игре, – сказал Жовтенко.

Матч Динамо – Оболонь запланирован на пятницу, 13 марта. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.