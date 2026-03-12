Киевский клуб обратился в УАФ из-за работы арбитра в матче Премьер-лиги
«Оболонь» официально обратилась в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола
Футбольный клуб «Оболонь» официально обратился в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) и руководство Украинской Премьер-лиги с просьбой предоставить разъяснения относительно отдельных решений главного арбитра в матче 19-го тура против криворожского «Кривбасса».
Игра состоялась 7 марта – команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0. В течение матча «пивовары» получили два исключения – главного тренера Александра Антоненко и полузащитника Тараса Мороза.
«Клуб просит детально проанализировать спорные эпизоды встречи и предоставить официальную оценку действиям бригады арбитров в соответствии с действующими правилами игры и рекомендациями для судей.
ФК «Оболонь» выступает за прозрачность судейства, соблюдение принципов честной игры и объективное рассмотрение всех моментов, вызвавших дискуссии во время поединка», – сообщил клуб на официальном сайте.
Кроме того, были опубликованы все моменты, вызвавшие недовольство со стороны «Оболони».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов
Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика