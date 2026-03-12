Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Киевский клуб обратился в УАФ из-за работы арбитра в матче Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 11:23
Киевский клуб обратился в УАФ из-за работы арбитра в матче Премьер-лиги

«Оболонь» официально обратилась в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола

ФК Оболонь Киев

Футбольный клуб «Оболонь» официально обратился в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) и руководство Украинской Премьер-лиги с просьбой предоставить разъяснения относительно отдельных решений главного арбитра в матче 19-го тура против криворожского «Кривбасса».

Игра состоялась 7 марта – команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 0:0. В течение матча «пивовары» получили два исключения – главного тренера Александра Антоненко и полузащитника Тараса Мороза.

«Клуб просит детально проанализировать спорные эпизоды встречи и предоставить официальную оценку действиям бригады арбитров в соответствии с действующими правилами игры и рекомендациями для судей.

ФК «Оболонь» выступает за прозрачность судейства, соблюдение принципов честной игры и объективное рассмотрение всех моментов, вызвавших дискуссии во время поединка», – сообщил клуб на официальном сайте.

Кроме того, были опубликованы все моменты, вызвавшие недовольство со стороны «Оболони».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс Кривой Рог Оболонь - Кривбасс Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ
Николай Тытюк Источник: ФК Оболонь
