Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы над Лехом в ЛК

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
13 марта 2026, 12:53 |
688
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь рассказал, что Арда Туран сказал игрокам «горняков» сразу после первого матча против Леха (3:1) в плей-офф Лиги конференций.

– Что сказал Мистер вам после игры?

– Забыть этот матч и готовиться уже на «Металлист 1925», – сказал Бондарь.

Уже в это воскресенье, 15 марта, Шахтер проведет матч 20 тура УПЛ, где соперником подопечных Арды Турана станет харьковский Металлист 1925, а уже в следующий четверг (19 марта) сыграют ответный матч против Леха.

Валерий Бондарь Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Лига конференций Лех Познань Лех - Шахтер Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
