Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы над Лехом в ЛК

Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь рассказал, что Арда Туран сказал игрокам «горняков» сразу после первого матча против Леха (3:1) в плей-офф Лиги конференций.

– Что сказал Мистер вам после игры?

– Забыть этот матч и готовиться уже на «Металлист 1925», – сказал Бондарь.

Уже в это воскресенье, 15 марта, Шахтер проведет матч 20 тура УПЛ, где соперником подопечных Арды Турана станет харьковский Металлист 1925, а уже в следующий четверг (19 марта) сыграют ответный матч против Леха.