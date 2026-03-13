Лига конференций13 марта 2026, 12:53 |
Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы над Лехом в ЛК
Арда Туран попросил забыть матч против поляков
13 марта 2026, 12:53 |
Защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь рассказал, что Арда Туран сказал игрокам «горняков» сразу после первого матча против Леха (3:1) в плей-офф Лиги конференций.
– Что сказал Мистер вам после игры?
– Забыть этот матч и готовиться уже на «Металлист 1925», – сказал Бондарь.
Уже в это воскресенье, 15 марта, Шахтер проведет матч 20 тура УПЛ, где соперником подопечных Арды Турана станет харьковский Металлист 1925, а уже в следующий четверг (19 марта) сыграют ответный матч против Леха.
