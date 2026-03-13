Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 09:22 | Обновлено 13 марта 2026, 09:27
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Карпаты

Поединок 20-го тура Премьер-лиги состоится 13 марта в 13:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Полтава – Карпаты

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 13 марта, встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Украина». Главным арбитром назначен Александр Каленов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Карпаты» разместились на 11-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9,38 для «Полтавы» и 1,30 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
