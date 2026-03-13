Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Карпаты
Поединок 20-го тура Премьер-лиги состоится 13 марта в 13:00 по киевскому времени
В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в пятницу, 13 марта, встретятся «Полтава» и львовские «Карпаты».
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Украина». Главным арбитром назначен Александр Каленов.
«Полтава» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Карпаты» разместились на 11-й позиции, имея в своем активе 20 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
