WTA
13 марта 2026, 10:00
Ангелина Калинина – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье

Ангелина Калинина – Алина Чараева
Burak Gölge. Ангелина Калинина

13 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтральной» Алины Чараевой (WTA 137). Встреча начнется в 10:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Катажиной Кавой, либо с Кароль Монне.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье
Завацкая уступила в финале отбора Антальи. Калинина сыграет с ее обидчицей
Алина Чараева Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Анталья
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
