Ангелина Калинина – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтральной» Алины Чараевой (WTA 137). Встреча начнется в 10:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Катажиной Кавой, либо с Кароль Монне.

