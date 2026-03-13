WTA13 марта 2026, 10:00 |
Ангелина Калинина – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 125 в Анталье
13 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.
В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтральной» Алины Чараевой (WTA 137). Встреча начнется в 10:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Катажиной Кавой, либо с Кароль Монне.
|
