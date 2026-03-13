Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе Моуриньо получил дисквалификацию на два ближайших матча Бенфики
Португалия
13 марта 2026, 13:01 | Обновлено 13 марта 2026, 14:21
Жозе Моуриньо получил дисквалификацию на два ближайших матча Бенфики

Португальский тренер отстранен от матчей «Бенфики» из-за неспортивного поведения в чемпионате

Жозе Моуриньо получил дисквалификацию на два ближайших матча Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации дисквалифицировал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо на два ближайших матча лиссабонского клуба.

Португальский специалист был удален с поля судьей Жоао Пиньейру после того, как ударил по мячу, находившемуся возле скамейками запасных соперника в матче с «Порту».

Комитет приговорил тренера к отстранению на один матч и штрафу в размере 3 825 евро. «Когда его команда забила гол, Жозе намеренно покинул техническую зону, чтобы провоцировать соперника, побежал к скамейке запасных и пнул мяч в сторону трибун, создав конфликт», – сообщается в отчете арбитра.

Наставник «Бенфики» получил еще одно наказание, на этот раз 11-дневную дисквалификацию, связанную с разногласиями с Лучо Гонсалесом, помощником тренера «Порту».

Оба наказания вступят в силу по очереди. Сначала Моуринью пропустит игру против «Ароки», которая состоится 14 марта, после чего начнется отсчет 11-дневной дисквалификации, из-за которой тренер не сможет находиться на скамейке запасных в матче против «Витории Гимараеш» (21 марта).

В составе лиссабонского клуба выступают два футболиста сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Георгий Судаков дисквалификация
Николай Тытюк Источник: A Bola
Микола Унгурян
невже автор вважає що Жозе відсторонено від тренерської діяльності? 
склад на матч - він формує, обирає тактичну схему, стратегію на матч, єдине що не провдить заміни. 
