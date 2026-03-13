Жозе Моуриньо получил дисквалификацию на два ближайших матча Бенфики
Португальский тренер отстранен от матчей «Бенфики» из-за неспортивного поведения в чемпионате
Дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации дисквалифицировал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо на два ближайших матча лиссабонского клуба.
Португальский специалист был удален с поля судьей Жоао Пиньейру после того, как ударил по мячу, находившемуся возле скамейками запасных соперника в матче с «Порту».
Комитет приговорил тренера к отстранению на один матч и штрафу в размере 3 825 евро. «Когда его команда забила гол, Жозе намеренно покинул техническую зону, чтобы провоцировать соперника, побежал к скамейке запасных и пнул мяч в сторону трибун, создав конфликт», – сообщается в отчете арбитра.
Наставник «Бенфики» получил еще одно наказание, на этот раз 11-дневную дисквалификацию, связанную с разногласиями с Лучо Гонсалесом, помощником тренера «Порту».
Оба наказания вступят в силу по очереди. Сначала Моуринью пропустит игру против «Ароки», которая состоится 14 марта, после чего начнется отсчет 11-дневной дисквалификации, из-за которой тренер не сможет находиться на скамейке запасных в матче против «Витории Гимараеш» (21 марта).
В составе лиссабонского клуба выступают два футболиста сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
🚨 Jose Mourinho, derbide gördüğü kırmızı kartın ardından 1 maç ve 11 gün men cezası aldı. Ayrıca 3.825 euro para cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/rNim18Fjtl— Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) March 13, 2026
